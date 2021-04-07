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Сериалы
Александр Балуев и Мария Порошина попали в историю

Александр Балуев и Мария Порошина попали в историю

12 апреля на НТВ состоится премьера сериала "Золото Лагина". В картине снялись Александр Балуев и Мария Порошина.
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Действия сериала "Золото Лагина" разворачивается в начале 80-х. В центре событий Иван Лагин. Герой занимает пост руководителя золотодобывающей артели "Северная". Предприятие приносит персонажу завидный доход.

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Роль Ивана Лагина досталась Александру Балуеву. По словам актера, Лагин – его полная противоположность, поэтому перевоплощаться было интересно. Балуев восхищен тем, как его герой предан своей стране. Александр Балуев отметил, что сериал "Золото Лагина" – история очень близкая к правде. Лента повествует о зарождении первых частных предприятий.

Фото: PR НТВ

По сюжету сериала, чиновники пытаются "отжать" прииск Иван Лагина, который ранее отказался делиться с ними деньгами. Герой пытается спасти свой бизнес, он ищет защиты в Кремле. К сожалению, связи не помогают Лагину. Герой Балуева попадает за решетку. Прииск возглавляют сыновья Ивана – Матвей и Антон. Лагин не опускает рук. Персонаж из тюрьмы отправляет письмо, которое передают Андропову. Неожиданно для всех Ивана освобождают.

Съемки сериала "Золото Лагина" проходили в Свердловской области. Создатели обещают, что в картине будет масса экшн-сцен. Лента состоит из 16 эпизодов. Режиссером проекта выступил Леонид Белозорович. Сыновей Ивана Лагина сыграли Алексей Кирсанов и Владимир Веревочкин.

Фото: PR НТВ

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Александр Балуев. Фото: PR НТВ
Автор: 7 апреля 2021, 18:11

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