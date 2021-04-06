Отказывалась кормить неугодную: Елизавета II отправляла Маркл работать

Британский монарх никогда не запрещал Меган Маркл сниматься в кино. Королева хотела, чтобы невестка работала.

Став женой принца Гарри, Меган Маркл оставила актерскую карьеру в Голливуде, которая, как пишут критики, никогда не была особо успешной. Артистка снялась в ряде популярных проектов, среди которых был прославивший ее сериал "Форс-мажоры", но так и не стала звездой первого эшелона.

Меган Маркл говорила в интервью, что оставила актерство ради мужа. Дескать, семья принца выступала против ее работы в кино. Между тем писатель Эндрю Мортон, который являлся биографом принцессы Дианы, опроверг это заявление. Деятель литературы, лично знакомый с обитателями дворца, поведал, что королева Елизавета II дала внуку и невестке полную свободу.

Перед свадьбой монарх озвучил Гарри и Меган несколько направлений развития событий. Первый вариант – полный день выполнять обязанности членов королевской семьи. Второй вариант – стать послами Содружества в какой-нибудь из понравившихся стран. Следующее предложение касалось только Маркл – она могла вернуться к карьере актрисы.

Мортон предположил, что принц и его жена просто-напросто пропустили мимо ушей предложение королевы. Писатель считает, что супруги потратили на размышление о собственном будущем слишком мало времени.

Эндрю Мортон вспомнил слова принца Уильяма, который сказал брату перед свадьбой, что решение жениться "на этой девушке" тот принял слишком быстро. Биограф пришел к выводу, что Уильям тогда говорил не о Меган конкретно, а о жизненном пути пары в целом.

Отметим, в скандальном интервью Опре Уинфри принц Гарри обмолвился относительно актерской карьеры его жены. Монарший отпрыск сказал, что Меган разрешали сниматься только потому, что у королевской семьи не хватало денег на ее содержание. Видимо, двор не хотел кормить неугодную невестку.