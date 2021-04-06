Гришаевой пришлось пойти на жертвы ради называющего себя королем Нагиева

8 апреля состоится премьера сериала "В активном поиске". Главную роль в ситкоме исполнил Дмитрий Нагиев.

Нагиев выступил в проекте не только как актер – он участвовал в создании идеи. Героя для перевоплощения артист придумал сам. Дмитрий обещал, что в сериале "В активном поиске" зрителей ждет масса сюрпризов.

Актер с юмором заметил, что иногда будет говорить по сценарию. Нагиев сообщил, что его приглашают именно для импровизации в кадре. Дмитрий нескромно называет себя королем хаоса.

Партнершей Дмитрия Нагиева по площадке стала неподражаемая Нонна Гришаева. Актриса согласилась сниматься в сериале "В активном поиске" только из-за Нагиева. Она давно хотела посотрудничать с шоуменом.

Ради Нагиева Гришаевой пришлось пожертвовать всеми выходными – в плодном рабочем графике актрисы не было места для еще одного проекта. Нонна считает Дмитрия уникальным артистом, с которым очень интересно работать.

Сериал "В активном поиске" будет доступен для просмотра на видеосервисе PREMIER. Всего в проекте десять серий, по 15-20 минут каждая. В ленте также снялись: Яна Кошкина, Екатерина Волкова, Мария Кожевникова, Мария Миронова и Анна Старшенбаум. Режиссером картины выступает Сарик Андреасян. Отметим, для Нагиева и Андреасяна "В активном поиске" – не первый совместный проект. В середине марта стартовала лента кинодеятеля "Чикатило", где Дмитрий сыграл самого кровавого преступника в СССР.

В центре сюжета сериала "В активном поиске" хозяин рекламного агентства Андрей. Однажды на пороге своего дома закоренелый холостяк обнаруживает мальчика девяти лет. Ребенок утверждает, что приходится ему сыном. Теперь Андрею необходимо найти мать парнишки.