Любимая, дети и темные очки: главные тайны Дмитрия Нагиева

Дмитрий Нагиев отпраздновал очередной день рождения. У артиста много тайн.

Накануне Дмитрию Нагиеву исполнилось 54 года. Его считают одним из самых сексуальных мужчин на отечественном телевидении и не только. Так, например, согласно опросу портала SuperJob артист занял вторую строчку в рейтинге привлекательности, уступив пальму первенства Владимиру Путину.

Притягательности образу Нагиева добавляет ореол таинственности, которым он себя окружил. О личной жизни актера ничего достоверно не известно, что только усиливает его обаяние. В 2010 году артист развелся с журналисткой Алисой Шер. С тех пор знаменитости приписывали множество романов, однако ни один не нашел подтверждения. Однажды в интервью Дмитрий проговорился, что состоит в длительных отношениях. Дескать, избранница "дослужилась с ним до генеральши". Пока журналистам и поклонникам не удалось раскрыть личность зазнобы артиста.

О количестве детей у Дмитрия Нагиева тоже ходят разные сплетни. Точно известно об одном отпрыске артиста – Кирилле Нагиеве. Первенца знаменитости подарила Алиса Шер. Между тем, ходят слухи, что в других отношениях у актера родились еще дети – сын и дочка. Девочка, как говорят, очень похожа на Дмитрия.

Еще одна отличительная особенность, положительно работающая на образ Дмитрия Нагиева, – фирменный прищур. Как оказалось, это черта не имиджевая находка, как могло бы показаться, а последствия недуга. Много лет назад артист застудил нерв на лице. Дмитрий не обращал внимания на неприятные ощущения и запустил болезнь. Длительное лечение и реабилитация не смогли окончательно избавить артиста от последствий недуга. С тех пор у Нагиева иногда непроизвольно закрывается один глаз. Спасается Дмитрий темными очками, которые уже стали частью его образа.

54-летний Нагиев держит себя в хорошей физической форме, регулярно занимаясь спортом. Между тем в детстве артист был толстячком. Чтобы похудеть, маленький Дима записался на самбо и гимнастику. К 13 годам Дмитрий Нагиев обрел спортивный внешний вид. Будущая знаменитость выиграла чемпионат СССР среди юниоров, а позднее получила звание мастера спорта.