"Мне тяжело менять своих пассий": Хлынина с трудом переживает финал отношений

С Москве стартовали съемки сериала "Елизавета". Актриса Юлия Хлынина играет молодую императрицу.

Новый телепроект повествует о ранних годах правительницы Российской империи. По сюжету сериала "Елизавета" дочери Петра I всего 16 лет. 29-летней Юлии Хлыниной очень приятно перевоплощаться в юную особу, которая обладает невероятной энергией, влюбляется часто, искренне и так яростно.

По словам Юлии, с персонажем у нее мало точек пересечения. Хлынина не такая влюбчивая, как ее героиня. Актриса называет себя моногамной. Елизавета лихо переключается с одного романа на другой, Юлия же, наоборот, долго и тяжело переживает финал отношений. Актриса с трудом влюбляется вновь.

"Я рациональный человек, крепкий, мне тяжело менять своих пассий", – призналась Юлия Хлынина.

На площадке сериала "Елизавета" Хлыниной приходится работать в тесном корсете. Актриса не может привыкнуть к сковывающему грудную клетку предмету одежды. Между тем, как заметила сама Юлия, корсет дарит ей "царственную" осанку и осиную талию. Также исторические костюмы и прически помогают артистке встроится в эпоху и почувствовать в себе августейшую особу.

Хлынина призналась, что стала меняться под воздействием персонажа. В частной жизни она начала держать спину прямо, по-особенному складывать руки, смотреть в манере монарших особ. Юлия слишком сильно погрузилась в роль Елизаветы и это начало проявляться на бессознательном уровне.

Петра Великого в сериале "Елизавета" играет Александр Балуев. Отношения Хлыниной и Балуева на площадке складываются непросто. Юлия считает, что на Александра оказывает влияние его персонаж. Актриса ощущает необузданный темперамент киноотца.