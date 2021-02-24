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Сериалы
Шмыкова из сериала "Чики" в день рождения показалась голой на унитазе

Шмыкова из сериала "Чики" в день рождения показалась голой на унитазе

Варвара Шмыкова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Чики" празднует 29-летие. Актриса Варвара Шмыкова рассказала, что все ее планы пошли прахом.
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Знаменитость призналась, что хотела бы отметить личный праздник где-нибудь подальше от Москвы. На эту дату у Варвары Шмыковой были запланированы гастроли, чему она была несказанно рада. К сожалению, поездка в последний момент отменилась. Звезда сериала "Чики" думала махнуть в Сочи, однако необходимость выступить на одной из столичных сцен не позволила ей поехать.

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"Мне 29. И я в шоке от всего происходящего со мной", - написала знаменитость в личном микроблоге. Варвара отметила, что у нее хорошее предчувствие, поэтому все будет хорошо.

Шмыкова не стала желать себе чего-либо. Она только процитировала слова из песни Леонида Агутина "Никому не сестра".

Публикацию звезда сериала "Чики" сопроводила необычным фото. В кадре обнаженная Варвара сидит на унитазе. В комментариях Варвару Шмыкову поздравили Леван Горозия, Дарья Мельникова, Равшана Куркова, Юлия Топольницкая, Анна Цуканова-Котт, Юля Хлынина и другие.

Напомним, не так давно Варвара Шмыкова оказалась в центре скандала. Журналисты выяснили, что страница актрисы исчезла с сайта Центра Мейерхольда. Директор театра Елена Ковальская подтвердила удаление профиля артистки, однако отказалась раскрывать причины этого своего решения. Ковальская подчеркнула, что Шмыкова продолжит выхолить на сцену цента. Поговаривают, что Варвара Шмыкова подверглась гонениям после того как обнародовала оппозиционные взгляды.

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Автор: 24 февраля 2021, 17:49 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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