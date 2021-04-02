Теперь будет сын: известный актер Чепурченко вновь станет отцом

Актер Вячеслав Чепурченко поделился радостной новостью. Звезда сериала "Жуки" очень счастлива.

33-летний актер Вячеслав Чепурченко рассказал о скором пополнении в семье. Жена актера, Екатерина, ждет ребенка. По словам звезды сериала "Жуки", скоро у него появится сын.

Отметим, что у супругов Чепурченко уже есть опыт родительства – в 2019-м у пары появилась дочь, которую назвали Ярослава. Сейчас Вячеслав старается как можно больше времени проводить дома. Артист не хочет надолго расставаться с любимыми, рядом с которыми чувствует себя абсолютно счастливым.

Чепурченко сообщил о скорых переменах в студии шоу "Где логика?", которое выходит на телеканале ТНТ. О том, когда произойдет радостное событие, артист умолчал.

Вячеслав Чепурченко не раз говорил, что жена – его главная опора и поддержка. Звезда сериала "Жуки" часто выходит с избранницей в свет, берет ее с собой на съемки.

Напомним, 5 апреля на ТНТ стартует второй сезон сериала "Жуки". Вячеслав Чепурченко сыграл в ситкоме одну из главных ролей. Ленту снимали в Калужской области. На площадке картины произошла серия экстремальных эпизодов. Например, однажды автомобиль и каскадера в нем унесло сильным течением реки. Члены творческого коллектива сериала "Жуки" очень испугались.