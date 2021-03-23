Сгоревший дом, трактор без тормозов и пропавший в реке каскадер: на съемках сериала "Жуки" произошла серия ЧП

По словам продюсеров Максима Пешкова и Сергея Нотариуса, обитатели Нижних Подгоричей угощали членов творческого коллектива деревенскими вкусностями, шли навстречу, когда требовалось создать тишину на площадке, с удовольствием одалживали предметы гардероба, интерьера и технику.
Так, например, создатели сериала "Жуки" взяли у местного жителя трактор для съемок. В процессе работы с транспортным средством произошла неприятность – машина перевернулась вместе с реквизитом. Как оказалось, киношников не предупредили, что на тракторе не работают тормоза.
Приехав на съемки нового сезона, съемочная группа обнаружила, что один из домов, в котором по сценарию жил герой Максима Лагашкина, сожгли. На его месте возвели современное здание, которое пришлось затирать на этапе монтажа. Киношникам также пришлось прямо на месте переписывать сценарий, придумывая новое жилище персонажу – участковому Маслову.
Актер Максим Лагашкин лично стал свидетелем экстремального происшествия на съемках. В одной из сцен герой артиста на машине въезжает в реку. По задумке сценаристов, авто должно было уйти на дно, а персонаж вынырнуть. Трюк выполняли каскадеры.
В ответственный момент, когда машина скрылась в воде, к ней поплыл дайвер, чтобы помочь дублеру Лагашкина выбраться из салона. "Нет ни машины, ни человека, не могу найти", – сказал членам съемочной группы, вернувшийся в одиночестве пловец.
Оказалось, что автомобиль унесло сильным течением. Каскадер ждал помощи в кабине пока не кончился кислород в баллоне, а затем решил спасаться сам. По словам Максима Лагашкина этот эпизод заставил его понервничать.
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