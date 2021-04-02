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47-летняя звезда"Беверли-Хиллз, 90210" довела до бешенства заявлением о шестой беременности

47-летняя звезда"Беверли-Хиллз, 90210" довела до бешенства заявлением о шестой беременности

Тори Спеллинг попала под шквал критики. Актриса сделала заявление о беременности.
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Звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" показала в личном микроблоге фото, на котором запечатлена беременной. Тори Спеллинг заявила, что ждет шестого малыша.

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Тори позирует в собственной спальне в белом топе и цветастом халате нараспашку. Руками Спеллинг поддерживает большой живот. Звезда культовой теленовеллы 90-х штаны не надела, поэтому спрятала зону бикини под эмоджи в виде взаимно пересекающих друг друга пластырей.

Подписчики Тори Спеллинг с поздравлениями спешить не стали. Публикацию актриса сделала 1 апреля, поэтому пользователи Сети решили выяснить, не является ли заявление о скором пополнении в семье шуткой. Народ в комментариях требовал от актрисы пояснений. Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" отмалчивалась, чем довела комментаторов до бешенства.

На Спеллинг полились оскорбления и упреки. По мнению пользователей Сети, выходка Тори ужасна. Есть темы, шутить над которыми нельзя, и беременность входит в их число.

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Публикация от Tori Spelling (@torispelling)

Напомним, звезде сериала "Беверли-Хиллз, 90210" 47 лет. Впервые Тори Спеллинг пошла под венец с режиссером Чарли Шейнианом. В этих отношениях знаменитость не нашла счастья. Чрез два года после регистрации брака пара рассталась.

Вторым мужем знаменитости стал коллега по цеху Дин Макдермотт. Уже через год после свадьбы, в 2007-м, Тори родила первенца, которого назвала Лиам Аарон. В 2008-м супруги вновь стали родителями – у них появилась дочь Стелла. Третий ребенок актеров – Хэтти – 2011 года рождения, четвертый Фин – 2012-го, а пятый, Бо Дин – 2017-го.

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Фото: ImagePressAgency/ face to face/ www.globallookpress.com
Автор: 2 апреля 2021, 17:30 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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