Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей

Эксперт предрек кровавое подавление протеста в Белоруссии перед встречей Лукашенко с народом
"Ужасное прозрение видеть, какими ничтожествами вырастают твои дети": Алферова рассказала о семейной драме
Выступление Реввы вызвало у Долиной отвращение: Никто не имел такого права
"Изнываю от адской боли": после похода к косметологу Гогену Солнцеву грозит ампутация
партнеры
Четверг
12 ноября
Лента новостей
13:36
Интимные фантазии звезды "Иванько" довели Урганта до истерики
13:35
Боярский прошелся по тяжелобольному Светлакову
13:29
Черчесов назвал имя заменившего опозорившегося Дзюбу футболиста
13:21
Иммунолог заявил о безопасности бессимптомного коронавируса
13:07
Путина просят проиндексировать пенсии работающим пенсионерам
13:04
Смертельная болезнь Диденко: страшная ошибка врачей или наказание за "танцы на костях" мужа
12:54
"Не осталось стыда!": замужней Нюше врезали за разврат
12:46
Политолог: Для Лукашенко мысль об уходе невыносима
12:43
"Расставания и измены": стало известно о свободных отношениях Пересильд и Учителя
12:42
Почему звезда "Зачарованных" Шеннен Доэрти скрыла возвращение рака от близких
12:42
"Ну хоть с кем-то": Асмус нашла достойную замену Харламову
12:00
"Будь он проклят!": Виторган сорвался из-за зрительского хохота
11:59
Андрей Разин обнародовал фотографии таинственной невесты
11:57
"Много не ем!": как выживает оставшаяся без концертов Вика Цыганова
11:56
Шансы Байдена стать президентом крайне малы – эксперт
11:54
Попавшая в трудное положение Железняк из "Сватов" молится на директора "Ленкома"
11:50
Инфицированного Зеленского доставили в больницу
11:39
Еще один получивший российскую вакцину врач заболел коронавирусом
11:17
"Нужно избавиться от сорняков": именитый дизайнер о вульгарном вкусе Собчак
11:15
Невролог рассказал о правилах хорошего сна
11:04
Странному поведению Артемьевой из "Сватов" нашли объяснение
11:04
"Маменькин сынок": Юлия Проскурякова разочаровалась в новом женихе
10:42
В России за сутки коронавирус выявили у 21,6 тысячи человек
10:32
Россиян ограничат в снятии наличных денег – подробности
10:21
Россияне начали массово уезжать из городов
10:19
"Это поступок": звезды восхищаются героической смертью партнера Кудрявцевой
09:57
Свыше 140 тысяч заражений за сутки: в США коронавирус побил антирекорд
09:33
Оставь себе: дети отказались от денег и разъехались с Агурбаш
09:29
Готовится уйти: разбитый горем Певцов купил себе участок на кладбище
09:20
Российским подросткам хотят разрешить водить машину
09:03
ВОЗ рассказала об отличиях симптомов гриппа и коронавируса
09:02
Грязный скандал между Пугачевой и Бузовой получил продолжение
08:21
Эксперт об отношении Путина к Лукашенко: Роль сыграл страх
08:19
Больной Светлаков подтвердил страшные слухи: легкие поражены
08:00
Вторая страшная смерть подряд: у потерявшей партнера Кудрявцевой снова большое горе
06:02
"Скучный и лживый": эксцентричный Лебедев оплевал Познера
04:00
"Вы вообще знаете, кто я такой?": хамящего Ди Каприо вытолкали в шею
01:58
"Дальше существовать не может": участница Comedy Woman шокировала поклонников
00:09
Коронавирус: последние новости на сегодня, 12 ноября 2020 года
23:24
Гороскоп на сегодня, 12 ноября 2020 года
22:36
Вузам приказали перейти на дистанционное обучение
22:31
Под Москвой арестовали подозреваемого в убийстве двух женщин
22:23
Россиянин превратился в копию Мелании Трамп
22:17
Объявлено о заражении Пореченкова коронавирусом
22:04
В Германии медбрат специально травил пациентов
22:03
Как белорусская молодежь относится к интеграции с Россией
21:57
Светличная впервые увиделась с внучкой после обвинений в покушении
21:53
Англичанка симулировала рак ради денег
21:22
Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом
20:52
Смертельный недуг подкосил здоровье Плетневой из группы "Винтаж"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лишенный покоя Конкин сделал заявление об уходе
Как белорусская молодежь относится к интеграции с Россией
Политолог обвинил Европу в лицемерии из-за санкций против Белоруссии
Будет воспитывать опекун: Конкин отказался растить внучку после смерти родной дочери
Тихановская раскрыла свою позицию по Крыму
Пугачева получила дерзкий ответ после нападок на Бузову
Сериалы
Почему звезда

Почему звезда "Зачарованных" Шеннен Доэрти скрыла возвращение рака от близких

Шеннен Доэрти. Фото: D. Long/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Родные и друзья восхищены стойкостью, которую проявляет звезда сериала "Зачарованные". Шеннен Доэрти продолжает борьбу с онкологией.
прочитано 386 раз

Актрисы Тори Спеллинг и Дженни Гарт знакомы со звездой "Зачарованных" более 30 лет. Знаменитости вместе снимались в культовой молодежной теленовелле 90-х "Беверли-Хиллз, 90210". После закрытия шоу артистки остались в дружеских отношениях, доверяли друг другу сокровенные тайны. Между тем Шеннен долгое время скрывала от Тори и Дженни рецидив онкологического заболевания.

ПО ТЕМЕ

Звезда ремейка "Зачарованных" назвала Роуз Макгоуэн и Холли Мари Комбс жалкими

"Я чувствую, что это конец": онкобольная звезда "Зачарованных" готовится к смерти

"Она даже не рассказала нам, что ее рак вернулся", - посетовала Спеллинг в свежем интервью. Актриса также объяснила, почему ее подруга скрывала печальную новость от близких. "Она не хотела, чтобы люди сочувствовали ей или думали, что она не может работать", – рассудила Тори.

Такое поведение звезды "Зачарованных" немного расстроило ее приятельниц. Актрисы считают, что могли бы поддержать Доэрти, которая в какой-то момент осталась один на один с проблемой.

Дженни добавила, что Шеннен – очень сильная личность. Артистка отличается целеустремленностью, ведь является Овном по гороскопу. Гарт заметила, что Доэрти каким-то образом заставляет окружающих забыть о своей смертельной болезни. "Она борется с очень тяжелой проблемой, но ты этого не видишь. Она отлично справляется и держит это при себе", – отметила артистка молодежной теленовеллы.

Напомним, в феврале 2020 года звезда сериала "Зачарованные" сообщила, что вновь вынуждена вести борьбу с раком. После нескольких лет ремиссии болезнь вернулась. Доктора диагностировали у Шеннен Доэрти рак груди четвертой стадии.

Знаменитость настроена решительно, между тем мысли о смерти не покидают ее. Звезда сериала "Зачарованные" призналась, что собирается написать прощальные письма для близких. Адресаты получат эти сообщения после ее смерти.

Автор: 12 ноября 2020, 12:42 Источник: ET ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Эксперт об отношении Путина к Лукашенко: Роль сыграл страх
Как белорусская молодежь относится к интеграции с Россией
Лукашенко посоветовали готовить план побега: Любые действия только ухудшают его положение
Угрозы Лукашенко могут обернуться против него – эксперт

Шоу-бизнес

"Расставания и измены": стало известно о свободных отношениях Пересильд и Учителя
"Ну хоть с кем-то": Асмус нашла достойную замену Харламову
"Будь он проклят!": Виторган сорвался из-за зрительского хохота
Андрей Разин обнародовал фотографии таинственной невесты

Проишествия

В Армении сбили российский военный вертолет
В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену
Анна Нетребко оказалась в эпицентре террористических атак в Вене: Кричали и бежали

Lifestyle

Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Шоу-бизнес

Смертельная болезнь Диденко: страшная ошибка врачей или наказание за "танцы на костях" мужа

Блогер тратит огромные суммы на услуги медиков
Шоу-бизнес

"Будь он проклят!": Виторган сорвался из-за зрительского хохота

Артист не справляется с эмоциями
Шоу-бизнес

"Не осталось стыда!": замужней Нюше врезали за разврат

Артистка выставила напоказ свои прелести

Шоу-бизнес

"Много не ем!": как выживает оставшаяся без концертов Вика Цыганова

Певица о деньгах и заработке

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 12 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 10 ноября 2020 года
Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Портила мне чувства": Тарасова ставила палки в колеса известной фигуристке
Известный советский фигурист умер от страшной болезни
Дзюба удивил трогательным поступком после скандала с интимным видео
Плохо кончил: бессовестного онаниста Дзюбу выперли из сборной

Регионы

Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+