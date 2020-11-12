Почему звезда "Зачарованных" Шеннен Доэрти скрыла возвращение рака от близких

Родные и друзья восхищены стойкостью, которую проявляет звезда сериала "Зачарованные". Шеннен Доэрти продолжает борьбу с онкологией.

Актрисы Тори Спеллинг и Дженни Гарт знакомы со звездой "Зачарованных" более 30 лет. Знаменитости вместе снимались в культовой молодежной теленовелле 90-х "Беверли-Хиллз, 90210". После закрытия шоу артистки остались в дружеских отношениях, доверяли друг другу сокровенные тайны. Между тем Шеннен долгое время скрывала от Тори и Дженни рецидив онкологического заболевания.

"Она даже не рассказала нам, что ее рак вернулся", - посетовала Спеллинг в свежем интервью. Актриса также объяснила, почему ее подруга скрывала печальную новость от близких. "Она не хотела, чтобы люди сочувствовали ей или думали, что она не может работать", – рассудила Тори.

Такое поведение звезды "Зачарованных" немного расстроило ее приятельниц. Актрисы считают, что могли бы поддержать Доэрти, которая в какой-то момент осталась один на один с проблемой.

Дженни добавила, что Шеннен – очень сильная личность. Артистка отличается целеустремленностью, ведь является Овном по гороскопу. Гарт заметила, что Доэрти каким-то образом заставляет окружающих забыть о своей смертельной болезни. "Она борется с очень тяжелой проблемой, но ты этого не видишь. Она отлично справляется и держит это при себе", – отметила артистка молодежной теленовеллы.

Напомним, в феврале 2020 года звезда сериала "Зачарованные" сообщила, что вновь вынуждена вести борьбу с раком. После нескольких лет ремиссии болезнь вернулась. Доктора диагностировали у Шеннен Доэрти рак груди четвертой стадии.

Знаменитость настроена решительно, между тем мысли о смерти не покидают ее. Звезда сериала "Зачарованные" призналась, что собирается написать прощальные письма для близких. Адресаты получат эти сообщения после ее смерти.