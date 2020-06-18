Константин Хабенский побил Никиту Михалкова

Респонденты называли семь человек, где первым был тот, кому они доверяли больше всего. В исследовании приняли участие люди с разными социально-демографическими характеристиками, имеющие различные покупательские и медиа-предпочтения, а также проживающие во всех регионах нашей страны.
Первым в рейтинге доверия в категории "Театр и Кино" стал актер Константин Хабенский. Следом за ним идет актер Дмитрий Нагиев. Тройку лидеров замыкает режиссер Никита Михалков.
Делее в топ-10 расположились актеры Александр Петров, Сергей Безруков, Чулпан Хаматова, Федор Бондарчук, Евгений Миронов, певец Дмитрий Певцов и Владимир Машков. В исследовании приняло участие 2400 респондентов. По результатам опроса составлялся бальный рейтинг личностей.
Ранее стало известно, что Константин Хабенский стал жертвой недобросовестных строителей. Актер решил подготовить квартиру к рождению дочери, нанял рабочих и заключил договор, однако результат оказался далек от идеала.
Ремонт обошелся звезде почти в шесть миллионов рублей. Константин Хабенский с женой нашли массу недочетов.
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