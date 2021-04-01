Задержанный с 300 килограммами наркотиков актер "Бригады" вышел из тюрьмы спустя шесть лет

Шесть лет назад популярный некогда актер был задержан по подозрению в хранении и распространении запрещенных веществ. Тогда в гараже, находящимся у него в собственности, было найдено чуть меньше 300 килограммов синтетического концентрата, из которого можно было предположительно изготовить около семи тонн наркотиков.
Стоимость такого количества запрещенных веществ в сумме составила бы практически 16 миллиардов рублей. Все пророчили Дмитрию пожизненное заключение, но умелые адвокаты "отвоевали" Гуменецкого. Его посадили лишь на восемь лет. Сегодня стало известно, что актера освободили на два года раньше положенного срока. Сообщается, что все случилось так из-за болезни актера.
Сейчас звезда "Бригады" отправилась наслаждаться долгожданной свободой домой, в Подмосковье. Напомним, артист стал популярным в начале 2000-х. Тогда он исполнил роль Шмидта, приятеля Саши Белого, в сериале "Бригада". Кинолента была настолько успешна, что Дмитрий Гуменецкий сразу же стал одним из самых узнаваемых актеров того времени.
Позднее он снялся и в "Бумере". Однако постепенно актеров становилось все больше, а выгодных предложений работы в кино все меньше. Так талантливый артист познакомился с криминальным миром.
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