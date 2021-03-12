Майков из "Бригады" о жене: Если выбирать, кто из нас уйдет из жизни первым, пусть это будет она

В 2006 году артист женился на коллеге по цеху Марии Саффо. Актриса хорошо ладит с сыном Павла Майкова от первого брака, 17-летним Даниилом.
Звезде сериала "Бригада" по-настоящему хорошо с избранницей. По словам Майкова, иногда он не может поверить своему счастью. Мария – самая красивая женщина, считает Павел. Артиста переполняет нежность, когда он смотрит на жену.
"Это просто кошмар — ночи без Маши. Но если выбирать, кто из нас уйдет из жизни первым, пусть это будет она", – сказал актер сериала "Бригада" в свежем интервью.
По словам Майкова, смерть второй половинки невозможно пережить – это величайшее горе. Артист не может представить, что его женщина останется один на один с трагедией. Павел, как настоящий рыцарь, должен проводить любимую, а затем встретить и свой конец.
Павел и Мария бережно относятся друг к другу. Самая популярная фраза в доме знаменитости: "Прости, пожалуйста". Трепетность, по словам Майкова, и делает его брак таким прочным.
Павел Майков считает себя очень везучим. Все, о чем когда-то мечтал артист, сбылось. У него замечательная супруга, есть любимая работа и увлечение музыкой. Впрочем, актер сериала "Бригада" не скрывает, что вынужден постоянно работать над собой, чтобы победить негативные черты. "Есть во мне зависть, гнев, ярость, сладострастие…" – заявил артист.
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