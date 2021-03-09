Корикова из "Бедной Насти" показала лицо после слухов об уродующей пластике

Звезда сериала "Бедная Настя" редко напоминает о себе публике. Актриса Елена Корикова ведет уединенный образ жизни.

Знаменитость живет в Черногории, где несколько лет назад купила недвижимость. В середине 2019 года появилась информация о новом замужестве Елены Кориковой. Звезда сериала "Бедная Настя" комментировать сплетни о тайной свадьбе отказалась. Кроме того актриса стала реже появляться в соцсетях.

Накануне Елена Корикова поздравила поклонниц с 8 марта. Актриса опубликовала собственный портрет в "Инстаграм". Звезда сериала "Бедная Настя" запечатлена с тюльпаном в руке. "С праздником нас, девочки!" – написала знаменитость.

Пользователи Сети отметили, что 48-летняя Корикова стала еще привлекательнее. В комментариях артистку осыпали комплиментами. "Какая же вы красавица. С праздником Вас!", "Приятно видеть Вас, Леночка! С праздником весны. Счастья, здоровья, радости!" – отмечали пользователи Сети.

Как писали "Дни.ру", ранее ходили слухи, что Елена Корикова внезапно исчезла с радаров из-за неудачной пластической операции. Дескать, звезда сериала "Бедная Настя" потеряла природную красоту из-за уродующей процедуры. Артистка сплетни отрицала. Более того, знаменитость грозила подать в суд на завистников, говорящих о ее пластике.