Новый сериал с актерами "Великолепного века" бьет рекорды: в основе реальная леденящая душу история

В феврале 2021 года состоялась премьера турецкого сериала "Невинность". В ленте задействованы сразу две звезды – Дениз Чакыр из сериала "Великолепный век" и Хюлья Авшар, которая известна работой в картине "Великолепный век. Империя Кесем".

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