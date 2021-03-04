Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Эксперт Удафович о причинах отставки сына Лукашенко с прежнего поста: Отказался действовать "без тормозов"
Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Политолог Усов обратился к белорусской оппозиции: Не нужно кормить общество иллюзиями
Садальский плюнул в Первый канал: Уберите бездарность
партнеры
Четверг
4 марта
Лента новостей
20:03
Подмосковная прокуратура занялась делом об отравлении бездомных собак
19:44
Арзамасова рассказала о царящих в Европе нравах
19:44
Секретарь Генсовета "Единой России" пригласил волонтеров на предварительное голосование партии
19:38
В Турции при крушении военного вертолета погибло 9 человек
19:05
За нарушения должны быть наказания: эксперты назвали функции наблюдателей на выборах в РФ
19:01
"Им никуда друг от друга не уйти": Соседов о разрыве Пугачевой и Киркорова
18:40
Работник кладбища сообщил о похищении останков Жанны Фриске: Выдернули тело из могилы
18:35
Тихановская пожаловалась на безуспешные попытки связаться с Кремлем
18:33
Новый сериал с актерами "Великолепного века" бьет рекорды: в основе реальная леденящая душу история
18:06
Заснувший на крыше поезда кот спровоцировал транспортный коллапс в городе
17:59
Путин поддержал проект по социализации трудных подростков
17:54
Страшно: наркота убивает звезду популярного шоу
17:41
В московском ТЦ ребенок упал с эскалатора и проломил себе голову
17:26
Скромный праздник в узком кругу: избранница Петрова сообщила о свадьбе мечты
17:01
Овечкин ударил соперника клюшкой между ног во время матча
16:47
Путин пошутил про похожий на дворец реабилитационный центр
16:42
У зятя актрисы "Склифосовского" стащили 5 миллионов из салона спорткара
16:25
Вышедшая на сцену без парика Аллегрова шокировала публику
16:16
"Не все забывается": появилось сенсационное фото с ласкающим Пугачеву Киркоровым
16:10
Терпение лопнуло: "обнаглевшие клоны" заставили известную актрису пойти на крайние меры
15:50
Стали известны подробности состояния попавшей на больничную койку жены Мамаева
15:49
Санкции Зеленского против оппозиционных СМИ назвали возмутительными: Чистое проявление диктатуры
15:33
В Электростали после падения сосульки на ребенка возбудили уголовное дело
15:33
"Будет популярнее меня": Канделаки поделилась главной гордостью
14:50
В каких случаях можно не платить алименты: Верховный суд перечислил условия
14:47
Сын Яковлевой с изуродованным лицом потряс россиян фотографиями
14:44
"Самой не противно?": рассказавшую о страшном недуге Бабкину уличили во лжи
14:23
В России резко подскочили цены на авиабилеты
14:11
Грузовик влетел в автобус с десятками пассажиров в Подмосковье: есть раненые
14:06
В Госдуме хотят повышать материнский капитал за каждого ребенка
14:02
Пресняков раскрыл подробности болезни новорожденного сына
14:01
Познер о блокировке оппозиционных каналов на Украине: Это очень плохой признак
14:00
"Скакнуло давление": супруга о состоянии тяжелобольного Маршала после госпитализации
13:52
Хотел жениться: Пугачева призналась в сильных чувствах к известному певцу
13:30
Российские женщины пожаловались на насилие на работе
13:20
В Минсельхозе России объяснили рост цен на яйца и мясо птицы
13:15
Шлейф платья мешал всплыть: Подкаминская из "Кухни" оказалась на дне бассейна
13:05
"Блевать хочется": народ ошалел от сыгравшего гей-свадьбу и рвущегося в США российского ведущего
13:00
Ученые доказали связь группы крови с подверженностью коронавирусу
12:47
Расставшаяся с молодым любовником Волочкова намекнула на новый роман
12:29
На Украине готовятся к созданию концлагерей для россиян и поддерживающих Россию
12:18
Воссоединению быть: звезды сериала "Друзья" пакуют чемоданы
12:10
Россияне выбрали лучший город для начала новой жизни
11:57
"На душе столько всего": отчаявшийся Манукян заявил о желании воссоединиться с Бузовой
11:56
"Они нам памятны": отец Фриске назвал "неприкасаемые" для чужих вещи покойной дочери
11:46
Как россияне относятся к работе под началом женщин
11:28
Забеременела: Софья Эрнст раскрыла пикантную деталь
11:16
"Там посмотрим": шустрая дочь актера Сайфулина пытается охомутать Корчевникова
11:10
В России за сутки выявили 11,3 тысячи новых случаев COVID-19
11:00
"Не стыдно?": счастливая Толкалина прилюдно выпрыгнула из трусов
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шепелева будут судить за вывод миллионов со счетов Фриске
Изнасилованная Шурыгина распродает свои похабные фото за бесценок
"Это мое дело": разъяренный Садальский сравнил слова Васильевой с надписями в туалете
Извлеченную из порванного кишечника Шевчука бутылку предложили выставить на благотворительный аукцион
Шушкевич обвинил Лукашенко в обмане России: Использует Союзное государство в своих интересах
"На душе столько всего": отчаявшийся Манукян заявил о желании воссоединиться с Бузовой
Сериалы
Новый сериал с актерами "Великолепного века" бьет рекорды: в основе реальная леденящая душу история

Новый сериал с актерами "Великолепного века" бьет рекорды: в основе реальная леденящая душу история

Кадр youtube.com
В феврале 2021 года состоялась премьера турецкого сериала "Невинность". В ленте задействованы сразу две звезды – Дениз Чакыр из сериала "Великолепный век" и Хюлья Авшар, которая известна работой в картине "Великолепный век. Империя Кесем".
прочитано 735 раз

Продюсеры возлагали большие надежды на "Невинность" и не ошиблись – теленовелла показала очень хорошие рейтинги. Пока свет увидели только две серии картины, однако авторы уже празднуют победу.

ПО ТЕМЕ

Оплеванная Малаховым Узерли из "Великолепного века" едет в Россию

"Кто ее помнит?": Малахов оплевал потребовавшую большой гонорар за интервью Узерли

Великолепный век – 4 сезон (сериал)

Между тем в Сети появилась информация, что сценарист сериала Сырма Янык вдохновилась реальной историей, которая 11 лет назад шокировала Терцию. По сюжету сериала "Невинность" сын богатых родителей по имени Илькер жестоко избил свою девушку Эллу и некоторое время был уверен, что та скончалась. Зрителям эта история показалась до боли знакомой – многим она напомнила кошмарное преступление, которое произошло в реальности.

В сентябре 2009 года в Стамбуле был задержан сын известного бизнесмена Джем Гарипоглу. Молодой человек обвинялся в убийстве своей возлюбленной – 17-летней Мюневвер Карабулут.

Следствию удалось выяснить, что в марте того же года Джем расправился с Мюневвер ударом ножа в шею, а затем обезглавил ее труп. Тело избранницы Гарипоглу выкинул в мусорный контейнер. Полицейские нашли в доме молодого человека многочисленные свидетельства преступления. Мать и дядя Джема Гарипоглу пытались скрыть доказательства убийства, за что были признаны пособниками.

За расследованием следила вся Турция. Гарипоглу полгода скрывался от правосудия, что спровоцировало бурную реакцию в обществе. В Стамбуле даже проходили акции протеста, а несколько полицейских чиновников лишились должностей.

В итоге в 2011 году Джема Гарипоглу приговорили к 24 годам тюрьмы. Его мать и дядя также были призваны виновными и получили по три года заключения. В 2014-м Джем покончил жизнь самоубийством в своей камере.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 4 марта 2021, 18:33

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Пресняков раскрыл подробности болезни новорожденного сына

Певец всю ночь не сомкнул глаз
Шоу-бизнес

Лежала в коме: Бабкину чудом вернули с того света

Артистка поделилась жуткими подробностями болезни
Шоу-бизнес

Кошмар: Андреева рискнула жизнью новорожденного сына Бондарчука

Актриса подвергла его смертельной опасности
Шоу-бизнес

Обиженная Седокова врезала Галкину из-за грязных трусов

Певица в шоке от поведения телеведущего

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия
"Продолжение следует": россиянам предрекли годы испытаний

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+