Новый сериал с актерами "Великолепного века" бьет рекорды: в основе реальная леденящая душу история

Продюсеры возлагали большие надежды на "Невинность" и не ошиблись – теленовелла показала очень хорошие рейтинги. Пока свет увидели только две серии картины, однако авторы уже празднуют победу.
Между тем в Сети появилась информация, что сценарист сериала Сырма Янык вдохновилась реальной историей, которая 11 лет назад шокировала Терцию. По сюжету сериала "Невинность" сын богатых родителей по имени Илькер жестоко избил свою девушку Эллу и некоторое время был уверен, что та скончалась. Зрителям эта история показалась до боли знакомой – многим она напомнила кошмарное преступление, которое произошло в реальности.
В сентябре 2009 года в Стамбуле был задержан сын известного бизнесмена Джем Гарипоглу. Молодой человек обвинялся в убийстве своей возлюбленной – 17-летней Мюневвер Карабулут.
Следствию удалось выяснить, что в марте того же года Джем расправился с Мюневвер ударом ножа в шею, а затем обезглавил ее труп. Тело избранницы Гарипоглу выкинул в мусорный контейнер. Полицейские нашли в доме молодого человека многочисленные свидетельства преступления. Мать и дядя Джема Гарипоглу пытались скрыть доказательства убийства, за что были признаны пособниками.
За расследованием следила вся Турция. Гарипоглу полгода скрывался от правосудия, что спровоцировало бурную реакцию в обществе. В Стамбуле даже проходили акции протеста, а несколько полицейских чиновников лишились должностей.
В итоге в 2011 году Джема Гарипоглу приговорили к 24 годам тюрьмы. Его мать и дядя также были призваны виновными и получили по три года заключения. В 2014-м Джем покончил жизнь самоубийством в своей камере.
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