Насиделась: Арнтгольц оставляет новорожденного сына от Богатырева из "Кухни"

Не так давно артистка стала мамой в второй раз. Татьяна Арнтгольц родила сына супругу, звезде сериала "Кухня" Марку Богатыреву. Мальчика назвали Данилой.
Общаясь с подписчиками личного микроблога, Татьяна сообщила, что долго находиться в отпуске по уходу за ребенком не собирается. Знаменитость скоро вновь появится на экранах. Артистка отметила, что за год ограничений из-за пандемии коронавируса она и другие жители России "насиделись в "декрете". Вероятно, Арнтгольц теперь оставляет малыша на няню.
Напомним, актриса Татьяна Арнтгольц уже два года является ведущей программы "Жди меня". Знаменитость призналась, что снималась в шоу с крохой под сердцем.
Отметим, информация о беременности Татьяны Арнтгольц появилась в конце декабря 2020 года. Об интересном положении артистки сообщил соведущий Александр Лазарев. Он появился в студии в одиночестве, объяснив отсутствие партнерши декретным отпуском.
Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц не любят делиться подробностями личной жизни. Когда у актрисы спросили, почему она не сообщила подписчикам о беременности, та ответила достаточно резко. "А почему я должна была ее раскрывать?" – удивилась Татьяна. Богатырев и Арнтгольц даже поженились тайно. О бракосочетании рассказал сам Марк. Артист "Кухни" сухо поведал, что на торжестве присутствовали только самые близкие.
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