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Сериалы
Кричит и "строит лица": звезда "Кухни" рассказала о новорожденном сыне от Арнтгольц

Кричит и "строит лица": звезда "Кухни" рассказала о новорожденном сыне от Арнтгольц

Чуть более месяца назад актер сериала "Кухня" стал отцом. Марк Богатырев осваивается в новой роли.
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По словам знаменитости, пока новорожденный сын Данил не доставляет особых проблем. Марк Богатырев уверен, что настоящее отцовство ожидает его впереди.

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Папой актер "Кухни" стал впервые. Богатырев отметил, что это "интересные ощущения". Постепенно Марк осваивает тонкости ухода за грудничком. Артист отметил, что его сын пока только кричит, растет и "строит лица".

Пополнение в семье вдохновило Марка Богатырева на новые творческие свершения. Актер собирается поставить спектакль, а также снять картину "Булки". В апреле у звезды сериала "Кухня" начнется работа в новом сериале. Проект, как сказал Марк, создается для канала СТС.

Напомним, наследника 36-летнему Марку Богатыреву родила супруга, актриса Татьяна Арнтгольц. О пополнении в семье супруги сообщили 18 марта. Какое-то время знаменитости скрывали факт появления сына.

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Публикация от Марк Богатырев (@marchi25)

Отметим, что совсем недавно Татьяна Арнтгольц в третий раз стала тетей. Сестра-близнец артистки, Ольга Арнтгольц, родила сына. Мальчика назвали Львом. Теперь Ольга – многодетная мама. Для Татьяны сын Данил стал вторым отпрыском. У супруги Богатырева есть 12-летняя дочь Мария от брака с Иваном Жидковым.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 24 марта 2021, 14:52 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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