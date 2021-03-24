Кричит и "строит лица": звезда "Кухни" рассказала о новорожденном сыне от Арнтгольц

По словам знаменитости, пока новорожденный сын Данил не доставляет особых проблем. Марк Богатырев уверен, что настоящее отцовство ожидает его впереди.
Папой актер "Кухни" стал впервые. Богатырев отметил, что это "интересные ощущения". Постепенно Марк осваивает тонкости ухода за грудничком. Артист отметил, что его сын пока только кричит, растет и "строит лица".
Пополнение в семье вдохновило Марка Богатырева на новые творческие свершения. Актер собирается поставить спектакль, а также снять картину "Булки". В апреле у звезды сериала "Кухня" начнется работа в новом сериале. Проект, как сказал Марк, создается для канала СТС.
Напомним, наследника 36-летнему Марку Богатыреву родила супруга, актриса Татьяна Арнтгольц. О пополнении в семье супруги сообщили 18 марта. Какое-то время знаменитости скрывали факт появления сына.
Отметим, что совсем недавно Татьяна Арнтгольц в третий раз стала тетей. Сестра-близнец артистки, Ольга Арнтгольц, родила сына. Мальчика назвали Львом. Теперь Ольга – многодетная мама. Для Татьяны сын Данил стал вторым отпрыском. У супруги Богатырева есть 12-летняя дочь Мария от брака с Иваном Жидковым.
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