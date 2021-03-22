Богатырев из "Кухни" и Арнтгольц поделили заботы о новорожденном сыне

Несколько дней назад актер сообщил о пополнении в семье. Супруга и коллега по цеху Татьяна Арнтгольц родила Марку Богатыреву сына. Для актера это первый ребенок. Мальчика назвали Данила.
Факт появления отпрыска знаменитости некоторое время скрывали. Обнародовать радостную новость Богатырев решил в день рождения Арнтгольц. 18 марта Татьяне исполнилось 39 лет. Артист и его избранница получили множество поздравлений от друзей, коллег и поклонников.
Актер сериала "Кухня" делит с любимой все заботы о новорожденном. В личном микроблоге Марк показал, как гуляет с коляской на фоне живописной природы. Судя по всему, артист с головой окунулся в отцовство.
Как писали "Дни.ру", для актрисы Татьяны Арнтгольц сын Данила – второй ребенок. У знаменитости есть 12-летняя дочь Мария. Девочка родилась в браке артистки с Иваном Жидковым.
Ранее Татьяна Арнтгольц рассказала, что ее сестра-близнец Ольга Арнтгольц тоже недавно родила сына, которого назвала Львом. Для Ольги ребенок стал третьем.
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