Максим Лагашкин сыграл маму главной героини в новом проекте "Зона дискомфорта"

3 июня на видеосервисе START состоится премьера шестисерийной комедии "Зона дискомфорта". Режиссером картины выступил Павел Бардин. Главные роли в проекте исполнили Максим Лагашкин и Анна Шепелева.

В центре сюжета инстаграм-модель и ютуб-королева Илона. Девушка живет за счет богатого любовника. Из-за вспышки коронавируса покровитель урезает расходы и прекращает содержать героиню. Вместе с любовником Илона теряет статус, поклонников и друзей.

Красавица не собирается сдаваться. Она пытается вернуться в богемную жизнь, правда, денег у нее осталось только на один поход в супермаркет. В этом вопросе ей помогает пиар-менеджер Максим. Он искренне сочувствует героине.

По словам Максима Лагашкина, "Зона дискомфорта" – первый проект, в котором ему довелось сыграть сразу несколько ролей. Артисту досталась роль пиарщика, мамы Элоны, а также ее любовника-богача. Лагашкин признался, что от предложения сыграть женщину он не смог отказаться.

Исполнительница роли Илоны, Анна Шепелева рассказала, что из-за коронавируса ей пришлось научиться снимать саму себя. В процессе работы ее консультировал опытный оператор. Звезда отметила, что за время съемок очень устала от вида собственного лица. "На третьем часу первой смены обнаружила морщинки на лице, раньше их не встречала. А что обнаружила на шестом часу, уже и говорить не буду", – поделилась знаменитость.