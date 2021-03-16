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"Заставляет работать "нутром": партнерство с Прилучным раскачало Мороз изнутри

"Заставляет работать "нутром": партнерство с Прилучным раскачало Мороз изнутри

На телеканале "Россия 1" стартует показ второго сезона сериала "Преступление". С 22 марта на экраны вернутся герои Дарьи Мороз и Павла Прилучного – следователи Александра Москвина и Андрей Чистяков. В новой части к проекту присоединились Мария Миронова, Виталий Кищенко и Артем Ткаченко.
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По словам Павла Прилучного, зрители, полюбившие "Преступление" за атмосферность и неожиданные повороты сюжета, вторым сезоном останутся довольны. В новой части картины загадок будет в два раза больше.

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Герой Павла Прилучного – Андрей Чистяков пересмотрел приоритеты: персонаж устал от тусовок, он мечтает о жизни в спокойствии и собирается сосредоточиться на работе. Впрочем, врожденное любопытство и внутреннее чутье не позволяют Чистякову долго сидеть на одном месте. "Он испытал все на своей шкуре, знает изнанку жизни, понимает, как мыслят преступники, потому что и сам преступал закон", – отметил Прилучный.

Актриса Дарья Мороз с удовольствием вернулась к роли Саши Москвиной. К этому персонажу знаменитость относится с большой любовью. Артистка отметила, что такие герои остаются в памяти надолго, подобная работа "раскачивает изнутри" и "заставляет работать "нутром".

Мария Миронова в "Преступлении" перевоплотилась в успешную, холодную и одинокую женщину – Светлану Немченко. По словам актрисы, ее персонажа ждет перерождение. Марии хотелось показать зрителям, как у уверенного в себе героя "в один миг уходит земля из-под ног" и он проходит через переосмысление всего.

Фото телеканала "Россия" Фото телеканала "Россия"

По сюжету второго сезона сериала "Преступление" сотрудники рыболовецкого судна поднимают из воды тело молодого мужчины Анатолия Ильина. Параллельно исчезает дочь крупного предпринимателя, который когда-то был связан с криминалом. Следователь Александра Москвина уверена, что эти два случая связаны. По мере развития событий всплывают интересные детали из прошлого, которые касаются некоторых влиятельных горожан. Александра Москвина понимает, что без Андрея Чистякова ей не обойтись. С коллегой она давно не общалась – между следователями пробежала черная кошка…

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Автор: 16 марта 2021, 17:49

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