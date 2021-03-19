Таинственная смерть молодой актрисы и ее мужа от грибка вновь в центре внимания

20 декабря 2009 года Бриттани Мерфи без сознания нашли на полу в ванной комнате. Актрису доставили в больницу, где врачам оставалось только констатировать смерть. У молодой знаменитости остановилось сердце.
Через год родственники Бриттани Мерфи получили заключение коронерной службы. Специалисты утверждали, что звезда кино и сериалов скончалась от пневмонии, железодефицитной анемии и передозировки лекарств, которые отпускаются без рецепта. Эксперты пришли к выводу, что Мерфи, пытаясь вылечиться самостоятельно, приняла слишком много медикаментов.
Уход Бриттани признали несчастным случаем, а спустя несколько месяцев умер муж актрисы Саймон Монджек. У него тоже посмертно диагностировали пневмонию и анемию. Следствие по факту кончины Мерфи возобновилось. На этот раз сыщики пришли к выводу, что всему виной грибок, которым заражено жилище пары. Родственники супругов эту версию сначала отрицали, затем приняли.
В 2013 году отец Бриттани публично заявил, что его наследница скончалась от отравления тяжелыми металлами. По словам мужчины, это подтверждает проведенная токсикологическая экспертиза. Между тем мать знаменитости назвала слова бывшего мужа "клеветой".
До сих пор ходят разные слухи о причинах гибели Бриттани Мерфи. Среди многочисленных теорий есть даже мистические.
Стриминговый сервис HBO Max решил разобраться в произошедшем. Компания запускает в производство документальный сериал о Бриттани Мерфи. Киношники обещают рассказать о творческой и личной жизни знаменитости, а также пролить свет на ее странную кончину. Режиссером выступит Синтия Хилл.
"Мы сотрудничаем с образцовой творческой группой, чтобы провести вдумчивое исследование трагедии, которая долгое время была поводом для спекуляций", – сказали в HBO Max.
Популярные темы форума
Самая защищенная страна Россия
Прекратить насилие над женщинами
Беременную бросил парень
Подскажите что мне делать?
Дьяволы существуют
Отбеливающие пасты
Как быть, если хочешь отношений, но не получается их построить, так как постоянно попадаются занятые мужчины, либо те, кто влюблен в других?
Не обязательно гулять, чтоб жена умерла от рака
На курорты со справкой
Сила воли