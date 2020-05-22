Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория показала танцующего годовалого сына

Артистка и предприниматель Хосе Антонио Бастон воспитывают единственного наследника Сантьяго Энрике. Мальчику не так давно исполнился год.
Накануне Лонгория и Бастон отпраздновали годовщину свадьбы. В честь важной даты звезда "Отчаянных домохозяек" и ее супруг устроили небольшую вечеринку. На мероприятие Ева и Хосе Антонио пригласили музыкальный коллектив.
Выступление артистов впечатлило малыша. Годовалый Сантьяго Энрике глаз не мог отвести от сцены. Ребенок не сидел на месте и даже пробовал танцевать. Видео с наследником знаменитость показала в соцсетях.
Для Евы Лонгории это третий брак. Впервые артистка пошла под венец в 2002 году. Тогда ее супругом стал коллега по цеху Тайлер Кристофер, известный по теленовелле "Главный госпиталь".
В 2007-м звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" стала женой баскетболиста из Франции Тони Паркера. Эти отношения продлились до 2011 года.
В 2013 году Ева Лонгория познакомилась с бизнесменом Хосе Антонио Бастоном. Через три года после начала романа влюбленные оформили отношения. В январе 2018-го у артистки родился первенец.
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