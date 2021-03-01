Обеспечивающая взрослых детей Васильева: Когда меня не станет, они будут первыми звездами

Наследников 74-летней актрисы часто критикуют. Среди поклонников Татьяны Васильевой бытует мнение, что та избаловала своих наследников и до сих пор их содержит.

В свежем интервью актриса призналась, что разговоры, дескать, ее взрослые дети сели ей на шею, давно ее не ранят. Между тем подобные сплетни обижают ее отпрысков – 42-летнего Филиппа и 34-летнюю Елизавету.

«Считается, что они ничего собой не представляют и пользуются мной. Я знаю, это общее мнение, но мне оно до лампочки. Но детям не до лампочки. Для детей это обида. Они работают, в силу своих возможностей зарабатывают. Мало, но зарабатывают», – рассказала Татьяна Васильева.

Знаменитость добавила, что Филипп трудится по профессии – актером. Елизавета вместе с гражданским мужем открыла гончарную мастерскую. Васильева в восторге от работ дочери.

Между тем знаменитость не стала отрицать, что помогает детям и внукам материально. Артистка не понимает, как жить иначе. Васильева считает, что ее связь с наследниками «болезненная».

«Я думаю, что, когда меня не станет, они будут первыми звездами. Я им мешаю. Не своей опекой. Я мешаю тем, что я есть», – рассудила Татьяна Васильева.

Все достижения Филиппа и Елизаветы, по мнению Татьяны Григорьевны, заранее обесценивают. Любые победы приписывают не им самим, а их знаменитой родительнице.

«Люди посмотрят, какие у меня грандиозные дети, когда меня не станет», – сказала Васильева.

Актриса отметила, что с удовольствием делится заработанным с отпрысками. В саване карманов нет, считает Татьяна Васильева.