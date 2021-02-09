"Не поверил, что это она": экранный отец не признал Арзамасову

Андрей Леонов сыграл в сериале "Папины дочки" главную роль – отца пятерых отпрысков. Лиза Арзамасова воплотила на экраны образ эрудированного подростка. Их персонажи очень полюбились поклонникам.
Недавно Леонов и Арзамасова снялись в новом сериале – "Ивановы-Ивановы". Андрею Евгеньевичу досталась роль ветеринара, а Лизе - аспирантки Воронежского государственного университета. Артисты неоднократно пересекались в перерывах съемок.
Встретившись спустя несколько лет, Леонов не узнал Арзамасову. "Даже не поверил, что это она", – признался актер, беседуя с журналистами. Андрей Евгеньевич был рад пообщаться с Лизой. Коллеги рассказали друг другу последние новости.
Леонов считает, что Арзамасова – талантливая актриса, у которой уже можно брать уроки. По мнению артиста, необходимо всегда наблюдать, как работают молодые коллеги по цеху, и прислушиваться к ним.
Напомним, премьера сериала "Папины дочки" состоялась в 2007 году. Было отснято 20 сезонов, которые транслировал телеканал СТС. Поклонники попрощались с полюбившимися персонажами в 2013-м.
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