"А мальчик-то вырос...": как теперь выглядит Никита Ковалев из "Сватов"

Актер Константин Чернокрылюк снимался в пятом и последующих сезонах теленовеллы. В сериале "Сваты" он исполнил роль Никиты Ковалева, брата-близнеца Вики Ковалевой, внука Ивана и Валентины Будько.
В фан-аккаунте телепроекта появилось свежее фото Константина. Минувшим летом парню исполнилось 17 лет. Пользователи Сети отметили, что Чернокрылюк уже совсем не похож на маленького сорванца из сериала.
"А мальчик-то вырос... Совсем взрослый "близнец", "Подрос", "Какой хорошенький!" – рассуждают поклонники сериала "Сваты".
Напомним, Константин Чернокрылюк родился в Киеве 21 июня 2003 года. С ранних лет парень изучает иностранные языки. Он уже овладел французским, английским, немецким, украинским и русским.
Карьера молодого артиста началась в 2010-м. Он стал частью шоу "Большая разница по-украински". Через год Константин начал работать в "Сватах". К 16-летию в творческой копилке Чернокрылюка было более 24 проектов.
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