Молодая звезда "Великолепного века" сообщила о заморозке яйцеклеток

31-летняя турецкая актриса опасается одинокой старости. Звезда сериала "Великолепный век" Бурджу Озберк сделала заявление, которое шокировал многих ее фанатов.

Работа в сериале о Сулеймане Великолепном и Хюррем стала для Бурджу Озберк дебютной. Актриса сыграла Хуриджихан Султан. Поклонники "Великолепного века" с удовольствием наблюдали, как развивалась история любви героини Бурджу с шехзаде Баязидом.

Партнером Бурджу Озберк в "Великолепном веке" был Арас Булут. Молодым людям приписывали роман и в реальной жизни, слушком уж правдоподобно они играли чувства на экране. Межу тем актриса эти сплетни отрицала, дескать, с Арасом они лишь друзья.

Артистка появилась всего в 20 эпизодах теленовеллы, но и этого оказалось достаточно для старта карьеры. После "Великолепного века" Бурджу Озберк снялась в десятке картин, например, "Дочери Гюнеш" и "Любовь напоказ".

12 декабря Бурджу Озберк исполнилось 31. Актриса сосредоточена на карьере. По словам знаменитости, настоящую любовь она пока не встретила.

Звезда сериала "Великолепный век" боится, что предназначенный судьбой мужчина появится в ее жизни слишком поздно, и она не успеет стать матерью. По словам Озберк в биологическом плане женщинам повезло меньше, чем мужчинам. После определенного возраста представительницы прекрасного пола теряют возможность родить. Видимо, артистка не хочет встретить старость в одиночестве, поэтому готова даже стать матерью одиночкой.

"Мне сейчас 31 год и я понимаю, что если почувствую в себе готовность стать матерью, то вполне смогу родить и не выходя замуж. Я также рассматриваю возможность заморозки яйцеклетки", – рассудила звезда сериала "Великолепный век".