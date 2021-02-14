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Умерла звезда сериала

Умерла звезда сериала "След"

Фото: Дмитрий Голуб/Global Look Press/www.globallookpress.com
13 февраля 2021 года скончался актер Олег Валкман, известный зрителям по сериалу "След". Он прожил 52 года.
прочитано 1091 раз

Олег Валкман снимался в кино с 1994 года, но востребованным актером он стал только в 2000-х. За всю жизнь выпускник Российского института театрального искусства имени Луначарского сыграл почти в 50 фильмах. Он снимался не только в сериале "След", но и в не менее популярной кинокартине "Громовы".

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Коллега актера Сергей Пиоро в беседе с журналистами рассказал, что у Валкмана были проблемы со здоровьем. Так, в конце прошлого года у артиста случился сердечный приступ. Это произошло прямо во время съемок. "Но вроде потом все было нормально", – уточнил Пиоро.

По какой причине умер Валкман, пока неизвестно. Его представитель лишь рассказал, что актеру внезапно стало плохо. Как сообщил Пятый канал, вскрытие назначено на понедельник, 15 февраля. В этот же день станет известно, где и когда похоронят артиста.

Напомним, сериал "След" о сотрудниках вымышленной спецслужбы ФЭС выходит в эфир с 2007 года. За 13 лет было отснято более 2,5 тысячи серий. Кинокартину несколько раз признавали лучшим телевизионным сериалом: три статуэтки ТЭФИ и столько же призов Ассоциации продюсеров кино и ТВ.

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Автор: 14 февраля 2021, 15:24 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость624451
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АВТОРЫ!!! ЗВЕЗДА НЕ УМЕРЛА, А УМЕР, ПО ТОЙ ПРОСТОЙ ПРИЧИНЕ, ЧТО АКТЕР ВАЛКМАН МУЖЧИНА, И ОН УМЕР, А НЕ УМЕРЛА! БЕЗДАРИ БЕЗГРАМОТНЫЕ!!! РАЗДЕЛЯЙТЕ, РАЗ УЖ ПИШИТЕ О "ЗВЕЗДАХ", МУЖСКОГО ИЛИ ЖЕНСКОГО РОДА "ЗВЕЗДА"!!! КАК ВЫ НАДОЕЛИ НЕДОУЧКИ ПОЗОРНЫЕ!!!
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