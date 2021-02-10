Хватают ребенка и требуют деньги: к Юлии Зиминой и ее дочери пристали на улице

Знаменитость сообщила, что по улицам Москвы ходят люди в костюмах животных из популярных мультиков. Эти ростовые куклы подходят к родителям, их детям и предлагают фото. По словам Юлии Зиминой, незнакомцы проявляют настойчивость, граничащую с наглостью: хватают малышей на руки, лезут в объятия к мамам и папам, а затем грубо требуют деньги.
Стоимость съемки озвучивается уже после того, как фото сделаны – 500 рублей для ребенка, и тысяча для взрослого. Зимина считает, что это настоящий грабеж среди бела дня. "Ну, мошенники же чистой воды!" - рассудила Юлия.
В "Сторис" личного микроблога знаменитость опубликовала кадр, на котором ее дочь запечатлена с людьми в костюмах животных. Судя по всему, знаменитость лицом к лицу столкнулась с обманщиками.
Напомним, летом 2020 года звезда сериала "Кармелита" пошла под венец. Ее избранником стал Денис Новиков. По слухам, он является генеральным директором компании, предоставляющей бухгалтерские услуги.
От прошлых отношений у актрисы есть дочь Симона. Девочка родилась в 2015 году. Отца ребенка Зимина не называет. Поговаривают, что знаменитость родила от биг-вейвсерфера Андрея Карра.
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