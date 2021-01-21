Отжала мужика: Самбурская получила шубу от "любовника" Рудковской

Звезда сериала "Универ" похвасталась обновкой. Настасье Самбурской вручили шубу. Подарок артистке сделал известный дизайнер, которого продюсер Яна Рудковская называет своим экс-любовником.

Самбурская показала красную шубу из искусственного меха. На спине изделия красуется надпись: "Я никогда не надену натуральный мех". По словам Настасьи, этот предмет верхней одежды ей привез немецкий дизайнер Филипп Плейн.

"Девочки, Филипп приехал, шубу подарил", – написала звезда сериала "Универ" в личном микроблоге.

Отметим, что некоторым интернет-пользователям обновка пришлась не по душе. Шубу Самбурской назвали пластиковой. "Я категорически против убийства животных ради меха. Это атавизм", – ответила критикам Настасья.

Обсуждая пост звезды сериала "Универ", подписчики вспомнили, что дизайнер Филипп Плейн состоял в отношениях с продюсером Яной Рудковской. Об этом, по крайней мере, в интервью говорила сама Рудковская.

"Рудковская нервно курит! Держись, ты отжала любовника", – смеются комментаторы.

Между тем Плейн в беседе с журналисткой Ириной Шихман сказал, что дружба – это единственное, что его связывало с продюсером. Филипп не смотрит российское телевидение и не знал, что ходят слухи о его романе с Яной. Дизайнер назвал Рудковскую красивой, стильной и влиятельной женщиной.

Много лет назад модельер поддержал Яну в трудный период. Тогда российская знаменитость разводилась с Виктором Батуриным. Яна Рудковская боролась за имущество и опеку над детьми.