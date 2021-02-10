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Стало известно о махинациях известного артиста с бумагами Бориса Грачевского

Стало известно о махинациях известного артиста с бумагами Бориса Грачевского

Борис Грачевский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер сериала "Физрук" вспомнил, как в юные годы зарабатывал на одноклассниках. Владимир Сычев продавал справки с подписью Бориса Грачевского.
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Карьера Сычева началась со съемок в "Ералаше". Из-за занятости в проекте Владимир часто пропускал школьные занятия. Чтобы у юных артистов не было проблем с учебой, руководитель киножурнала Борис Грачевский выдавал справки под личной подписью, дескать, прогул был по уважительной причине. Владимир Сычев частенько приносил учителям бумаги с автографом режиссера.

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Актер сериала "Физрук" признался, что в какой-то момент начал извлекать выгоду из своего положения. Он без разрешения брал справки со стола руководителя "Ералаша", раздаривал их знакомым и продавал другим школьникам. В итоге уроки прогуливали всей школой.

Спустя время учительница Владимира заподозрила неладное. Она дозвонилась до Бориса Грачевского и попросила объяснить, зачем ему столько детей на площадке. Глава киножурнала с удивлением отметил, что у него снимается только Владимир Сычев.

Как вспоминает артист, он очень испугался, когда его махинации с бумагами раскрыли. К счастью для Сычева, его тетя была директором учебного заведения, поэтому все обошлось.

Как писали "Дни.ру", создатель киножурнала "Ералаш"скончался 14 января 2021 года. Незадолго до кончины Борису Грачевскому диагностировали коронавирусную инфекцию. Режиссер скончался на 72-м году жизни.

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Автор: 10 февраля 2021, 15:37 Источник: Шоу "Вечерний Ургант" ✓ Надежный источник

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