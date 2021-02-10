"Он предчувствовал": вскрылись сенсационные данные о смерти Грачевского

Откровения журналистки не понравились Екатерине, поэтому сразу после съемок она набросилась на подругу мужа. Мариана признавалась, что искренне испугалась. Она подумала, что ее могут избить и отказалась общаться с вдовой без адвоката.
Саид Шах сообщила, что Борис Юрьевич всегда общался с ней крайне открыто и делился самыми разными переживаниями, связанными с дамами сердца. Оказалось, что у друзей даже была особенная договоренность: можно было обсуждать любые темы, кроме отношений с Анной. Журналистка уверена, что именно эту женщину Грачевский любил больше всех.
Мариана резко высказалась и о друзьях режиссера, назвав их "лицемерами". Она недовольна тем фактом, что Екатерина собирается "спасать" "Ералаш", так как, по мнению подруги, ей стоило подумать об этом раньше. Журналистка уверена, что "матрешки-жены" просто забрали все у Бориса Грачевского, а последней супруге нужны были лишь дорогие путешествия.
Приятельница режиссера подчеркнула, что ему просто не хватало любви. По ее мнению, причиной смерти является именно это, а вовсе не злосчастный вирус. Мариана считает, что Борис Юрьевич предчувствовал, что скоро оставит этот мир.
Популярные темы форума
Девочка 11 лет, подбирает вещи с помойки !!!
Ищу мужа
Запах изо рта
Давайте сыграем!
Покрасить волосы в розовый?
даже если так
Снятся триллеры с примесью ужасов
Мы наняли репетитора.
В чем правда Навального?
КаК человек, с фамилией НАВАЛЬНЫЙ!!! может быть президентом?!