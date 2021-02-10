"Он предчувствовал": вскрылись сенсационные данные о смерти Грачевского

Недавно на свет появился новый выпуск передачи "Пусть говорят", посвященный Борису Грачевскому. Вдова режиссера трогательно рассказывала о жизни с супругом, пока в студии не появилась его давняя подруга Мариана Саид Шах.

Откровения журналистки не понравились Екатерине, поэтому сразу после съемок она набросилась на подругу мужа. Мариана признавалась, что искренне испугалась. Она подумала, что ее могут избить и отказалась общаться с вдовой без адвоката.

Саид Шах сообщила, что Борис Юрьевич всегда общался с ней крайне открыто и делился самыми разными переживаниями, связанными с дамами сердца. Оказалось, что у друзей даже была особенная договоренность: можно было обсуждать любые темы, кроме отношений с Анной. Журналистка уверена, что именно эту женщину Грачевский любил больше всех.

Мариана резко высказалась и о друзьях режиссера, назвав их "лицемерами". Она недовольна тем фактом, что Екатерина собирается "спасать" "Ералаш", так как, по мнению подруги, ей стоило подумать об этом раньше. Журналистка уверена, что "матрешки-жены" просто забрали все у Бориса Грачевского, а последней супруге нужны были лишь дорогие путешествия.

Приятельница режиссера подчеркнула, что ему просто не хватало любви. По ее мнению, причиной смерти является именно это, а вовсе не злосчастный вирус. Мариана считает, что Борис Юрьевич предчувствовал, что скоро оставит этот мир.

