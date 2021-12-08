Раскрывшую рот Марию Шукшину ликвидировали

Сообщается, что артистка нарушила правила.

На видеохостинге "Ютуб" ликвидировали канал актрисы кино и сериалов Марии Шукшиной. О том, что ее аккаунт заблокировали, знаменитость сообщила в соцсети "Телеграм".

"И, да, "Ютуб" снес мой канал…" – коротко написала Шукшина.

Причины удаления канала Марии пока не сообщаются. На странице, которая ранее принадлежала Шукшиной, теперь лишь сообщение о блокировке из-за нарушений правил сообщества. Чем именно актриса не угодила администраторам сайта – пока не известно.

Отметим, ранее Мария Шукшина попала под санкции соцсети "Инстаграм". Платформа заблокировала доступ к подписке на аккаунт звезды за распространение фейков. Ограничения на страницу артистки наложили после того, как она ответила на публичное письмо докторов. Тогда медики призывали противников вакцинации сходить на экскурсию в морг или госпиталь для болеющих COVID-19. Дескать, это поможет иначе взглянуть на ситуацию.

Напомним, Мария Шукшина является ярой противницей прививок от коронавирусной инфекции. Также актриса негативно высказывалась об ограничительных мерах, которые власти принимают в связи с пандемией. Солидарные с актрисой граждане считают, что Шукшиной, которая открыто заявляет о своих опасениях и недовольстве, таким образом пытаются закрыть рот.