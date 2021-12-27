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Роман с женатым, смерть мужа и сына: как сложилась жизнь разозлившей россиян звезды "Вечного зова"

Роман с женатым, смерть мужа и сына: как сложилась жизнь разозлившей россиян звезды "Вечного зова"

Что известно об Аде Роговцевой.
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Актрису Аду Роговцеву советские зрители полюбили после появления в сериале "Вечный зов" режиссеров Валерия Ускова и Владимира Краснопольского. От роли Анна Савельевой актриса отказывалась – некому было присмотреть за детьми: десятилетним Костей и новорожденной Катей. Авторы ленты говорили, что наймут для наследников актрисы няню, но обещаний своих не выполнили. Когда Ада Николаевна приехала на съемочную площадку на Урал, выяснилось, что никакой помощницы ей не нашли. За Котей и Катей присматривали все члены съемочной бригады.

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Ада Роговцева родилась на Украине, в городе Глухов. Мать актрисы была агрономом, а отец, по слухам, чекистом. После школьного выпускного Роговцева собиралась пойти на журфак, но подруги сбили ее с намеченного пути. По совету приятельниц юная Ада отправилась на просмотр в театральный вуз. В институте имени Карпенко-Карого Ада Роговцева встретила свою судьбу – будущего мужа Константина Степанкова.

Первокурсница Роговцева сразу влюбилась в статного преподавателя Степанкова. Позднее выяснилось, что чувства Ады Николаевны взаимны. Счастью пары мешало одно обстоятельство – как пишут в Сети, у Константина Петровича была жена и ребенок. Связь преподавателя и студентки могла кончится печально для обоих. Роговцева дождалась получения диплома и вышла замуж за Степанкова.

Семья актрисы была категорически против этого брака. Родственников смущала десятилетняя разница в возрасте между супругами. Они не понимали, что может быть общего между серьезным Степанковым и хохотушкой Роговцевой. Паре пророчили скорый развод, но этого не случилось.

Звезда "Вечного зова" и ее избранник прожили вместе 46 лет. Ада Николаевна не скрывала, что ее брак не всегда был радужным. Дело в том, что Константин Степанков злоупотреблял алкоголем. Роговцева любила мужа, считала его величайшим актером и святым человеком, поэтому терпела его пагубное пристрастие.

В 2004 году Константин Степанков скончался от онкологии. Оправиться от горя актрисе помогла работа над книгой. Роговцева опубликовала мемуары, в которых описала свою историю любви.

В 2012 году актрису "Вечного зова" ждал новый удар – умер ее первенец. Константин Степанков-младший скончался от рака легких в 49 лет. Сын Ады Николаевны был режиссером и участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Для Ады Роговцевой смерть наследника стала настоящей катастрофой. В какой-то степени актриса повторила судьбу своей героини из "Вечного зова" Анны Савельевой, которая тоже потеряла сына. Чтобы прийти в себя Роговцева вновь занялась литературным трудом – написала книгу о первенце "Мой Костя".

В 2019 году Ада Роговцева оказалась в центре скандала. Актриса публично раскритиковала менталитет россиян. Звезда "Вечного зова" заявила, что украинцам необходимо изолироваться от большого соседа. Актриса считает, что жители России всегда относились к украинцам "очень снисходительно" и считали их "вымышленным народом". Россиян очень обидели и разозлили слова советской знаменитости. Кроме того, Ада Николаевна поддерживала солдат ВСУ и говорила о необходимости замены русского языка на украинский.

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Кадр из сериал "Охота на изюбря" (2005)
Автор: 27 декабря 2021, 16:01
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