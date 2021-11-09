Дочь Пересильд и Учителя запела и уже анонсировала клип

12-летняя дочь звезды отечественных сериалов Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя анонсировала выход первого музыкального видео. Наследница кинодеятелей записала песню о маме и ее полете в космос. Премьера трека запланирована на 11 ноября.
В личном инстаграм-аккаунте Анна призналась, что считает родительницу настоящим героем, поэтому и посвятила ей композицию. Пересильд-младшая рассказала также, что работа над песней и роликом к нему заняла всего месяц. За короткое время, утверждает подросток, удалось добиться очень хорошего результата.
Отметим, у 12-летней Анны, судя по всему, начался период экспериментов. Подросток ищет дело, которому в будущем посвятит жизнь. Пересильд-младшая уже пошла по стопам мамы – она снялась в паре фильмов. Скоро на экраны выйдет картина "Тибра", в которой Анне доверили главную роль. Дочь знаменитостей сыграла девочку-альбиноса.
Напомним, недавно актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко побывали на МКС. В космосе кинодеятели снимали фильм "Вызов". На орбите звезды пробыли 12 дней.
Сейчас Юлия Пересильд отдыхает на Мальдивах. На курорт знаменитость поехала с дочками – Анной и Марией. Семейство осваивает сноркелинг – плавание под водой со специальными приспособлениями.
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