"Мой любимый мальчик!": Юлия Пересильд впервые за долгое время показала сына

Звезда сериала "Медиатор" Юлия Пересильд отдыхает с семьей на Мальдивах. Актриса и ее дочки от режиссера Алексея Учителя, Анна и Мария, загорают, купаются и осваивают сноркелинг – плавание под водой в маске и со специальной дыхательной трубкой.
Окунувшаяся с головой в развлечения Пересильд не забывает о близких, которые остались в пасмурной Москве. В личном микроблоге Юлия поздравила с днем рождения крестника Артемия. Мальчишке исполнилось 12 лет.
Пересильд впервые за долгое время показала фото крестного сына и его мамы – актрисы Елены Николаевой, известной по сериалам "Мамочки" и "Метод Фрейда". Юлия призналась, что души не чает в Артемии.
"Мой любимый мальчик!" – написала актриса.
Напомним, недавно Юлия Пересильд вернулась из космоса. На МКС артистка вместе с режиссером Климом Шипенко снимала кино. После приземления актриса прошла курс реабилитации в специализированном центре. Немного восстановившись, Пересильд рванула на курорт.
На Мальдивах сейчас не сезон, но Юлии и ее детям все нравится. Знаменитость считает, что слишком редко позволяет себе отдых. В будущем звезда планирует относиться к себе бережнее.
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