Стареющего Авербуха тревожит судьба Арзамасовой и ее детей: Всех на ноги до 20 лет я поднять смогу

В конце лета звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова подарила супругу, фигуристу Илье Авербуху, сына, которого назвали Львом. В свежем интервью спортсмен признался, что он и его избранница планируют еще детей. Затягивать с этим вопросом чета не будет. Спортсмен понимает, что уже не молод.
"Мечтаю принять максимальное участие в воспитании детей, всех на ноги до 20 лет я поднять смогу", – рассуждает Авербух.
47-летний фигурист значительно старше супруги – Арзамасова в этом году отпраздновала 26-й день рождения. Перед свадьбой Лиза и Илья обсуждали разницу в возрасте и проблемы, которые в связи с этим могут возникнуть. Актриса, утверждает спортсмен, принимала решение о замужестве с холодной головой.
Авербух часто думает о будущем. Знаменитость осознает конечность жизни и тревожится о судьбе молодой возлюбленной, маленького сына и детей, которые пока в планах. Фигурист ценит каждый день проведенный рядом с любимой женой.
Как писали "Дни.ру", Илья Авербух и Елизавета Арзамасова впервые встретились много лет назад на съемках шоу "Ледниковый период". Актрисе тогда было всего 15 лет. Роман между знаменитостями вспыхнул значительно позже – к тому моменту "папиной дочке" исполнилось 25. Илья и Елизавета ощутили родство душ и решили поторопиться с созданием семьи.
Популярные темы форума
Измена мужа
Похудения с локдауном