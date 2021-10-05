Отказала система: С Пересильд случилось ЧП в космосе

Космический корабль "Союз МС-19" пришлось в ручном режиме стыковать с МКС. Отказала система автоматического сближения и в ответственный момент корабль начал отдаляться от модуля Международной космической станции.
Находящиеся на борту кинодеятели Юлия Пересильд и Клим Шипенко, а также космонавт Антон Шкаплеров взяли управление на себя. Во время онлайн-трансляции на "Ютуб" было слышно, как Шкаплеров дает указания артистке.
Интересно, что в момент ЧП экипаж "Союз МС-19" оказался без поддержки с Земли. Корабль был вне доступа, так как вышел за пределы зоны радиосвязи.
К счастью, все обошлось. Пересильд, Шипенко и Шкаплеров успешно состыковались. В 15:32 по мск. прозвучала фраза: "Есть сцепка!".
После сбоя стыковки корабля "Союз МС-19" руководство "Роскосмоса" заявило о необходимости замены аппаратуры автоматической системы сближения "Курс" на Международной космической станции. Об этом заявил Дмитрий Рогозин на пресс-конференции. По словам генерального директора "Роскосмоса", проблемы возникли не на корабле с киношниками, а в системах МКС, пишет РИА Новости.
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