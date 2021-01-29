"Это был какой-то бзик": актер сериала "Женский доктор" трижды принимал роды у жены

Артист более 16 лет женат на Полине Васильевой. Илья Носков впервые увидел будущую супругу в одном из заведений Санкт-Петербурга. Артист подошел познакомиться, взял номер телефона. Молодые люди сходили на свидание в театр и больше не расставались.
Свадьба звезды сериала "Женский доктор" состоялась в 2004 году. Илья и Полина зарегистрировали отношения в ЗАГСе и повенчались.
Через два года после бракосочетания у пары появился первенец – дочь София. Полина Васильева рожала дома. В квартире звезды сериала был установлен огромный бассейн. Носков лично помогал дочери появиться на свет.
"Это был какой-то бзик. Я брал всю ответственность на себя", – сказал артист в свежем интервью.
Илья Носков подчеркнул, что он и его супруга перед родами посещали специальные курсы. На занятиях артист узнал все о процессе. Актер сериала "Женский доктор" благодарен супруге за доверие.
В семье актера подрастают девятилетний Савва и трехлетний Саша. Эти дети артиста также появились на свет вне больничных стен.
По словам Носкова, с каждым годом он все сильнее влюбляется в Васильеву. Жена знаменитости к актерству не имеет отношения. Полина занимается поиском персонала. Девушка ведет собеседования на английском языке.
Добавим, что большинство медиков категорически против домашних родов. Процесс появления младенца на свет сопряжен с большим риском – пострадать могут и мама, и малыш. Среди возможных осложнений – кровотечение у роженицы, также младенец может наглотаться околоплодных вод, застрять в родовом канале, задохнуться от обвития пуповиной.
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