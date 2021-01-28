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Влюбился: известный актер потерял голову от Орбакайте

Влюбился: известный актер потерял голову от Орбакайте

Кристина Орбакайте. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Илья Носков признался, что испытывал чувства к дочери Примадонны. С Кристиной Орбакайте артист познакомился на съемках.
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Носков и Орбакайте впервые встретились в 2004 году. Знаменитости вместе снимались в сериале "Московская сага". Сценарий картины основан на одноименной книге Василия Аксенова. Действия ленты развиваются в начале прошлого века. В центре сюжета оказывается семья Градовых. Жизнь героев проходит на фоне ключевых событий того времени.

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 Кристина Эдмундовна Орбакайте

Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

В "Московской саге" Илья Носков исполнил роль Бориса Градова. Персонаж актера теряет голову от звезды советской эстрады Веры Горды. Образ певицы на экране воплотила Кристина Орбакайте.

В свежем интервью Илья Носков рассказал о съемках в "Московской саге". По признанию актера, на площадке теленовеллы он влюбился в партнершу – Кристину Орбакайте. "Это большой подарок в жизни!" – поведал артист. Илья был очарован Кристиной. Она поразила его искренностью и открытостью. Чувства Носкова так и остались платоническими.

Спустя время актер сериала "Московская сага" женился на Полине Васильевой. В этом браке Носков стал многодетным родителем. У Ильи подрастают 14-летняя дочь София, девятилетний Савва и трехлетний Саша.

Илье Носкову очень нравится быть отцом. Знаменитость испытывает радость, когда видит, как взрослеют его отпрыски. Актер рассказал также, что сам принимал роды у жены. Первенец пары появился на свет дома, для этого в квартире установили огромный бассейн. Перед важным событием Илья вместе с женой ходил в школу для будущих мам и пап. Там знаменитости объяснили тонкости процесса появления младенца на свет.

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Автор: 28 января 2021, 12:20 Источник: "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым ✓ Надежный источник
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