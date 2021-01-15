Известный актер бросился с ножом на жену и порезал себя

В ночь с 13 на 14 января в квартиру артиста в центре столицы приехала полиция. Сотрудников правопорядка вызвала жена Сергея Чиркова. Женщина сообщила, что муж пытался ударить ее ножом. Дескать, Сергей был пьян. По словам супруги, артист в результате порезал свое бедро лезвием.
Как стало известно СМИ, общаясь с правоохранителями Чирков заявил, что действительно поранился сам. Актер признал, что выпил лишнего.
Интересно, что спустя время Сергей Чирков, общаясь с журналистами "МК", сообщил, что нож случайно упал со стола и порезал его ногу. По словам актера, в тот злополучный вечер он и его избранница готовили салат Оливье. Пара собиралась встречать Старый Новый год.
Чирков подчеркнул, что получил неглубокую рану, которая сильно кровоточила. Вид пореза испугал звезду кино и его избранницу. Влюбленные вызвали бригаду медиков. В результате Сергей оказался в травмопункте, где ему наложили шов. О том, что в его дом приезжала полиция, артист не упомянул.
Отметим, 37-летний Сергей Чирков окончил ГИТИС. Актер известен по картинам "День выборов", "Русалка", "Как я стал русским", "Как выйти замуж за миллионера 2", "Как выйти замуж. Инструкция", "Шелест", "Моя большая семья".
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