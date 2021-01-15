Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Пятница
15 января
Лента новостей
13:52
Козловский довел до мурашек неожиданным появлением
13:47
"Вообще не платят": артисту "Уральских пельменей" пришлось стать лесником
13:41
"Нет слов": Галкин разбит огромным горем
13:28
"Посмотрела через стекло": жену не пустили проститься с умирающим Грачевским
13:18
В Подмосковье мужчина сообщил о преступлении и обстрелял приехавших полицейских из ружья
13:12
В жизни Бурака Озчивита из "Основания: Осман" произошло важное событие
13:10
"Должна каждую неделю ходить в наркодиспансер": Гоген Солнцев выгнал из дома престарелую супругу
13:09
Байдену посоветовали оставить Трампа в покое: Не нагнетайте ситуацию
13:07
Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19
13:07
Лукашенко о санкциях Запада против Белоруссии: Нас душили и будут душить
12:51
Дважды разведенная сестра Фриске показала нового избранника: Подумала, что Жанна и Шепелев
12:38
"Пусть тебе там будет тепло": Кудрявцева обратилась к умершему Грачевскому
12:24
"Дикая тревога": Клара Новикова похоронила "Ералаш" вместе с Грачевским
12:14
Сериал "Сваты" лишился еще одного актера
12:04
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба заразился коронавирусом
11:59
"Как же так...": Ольга Орлова раздавлена жуткой новостью
11:58
Жаль, что рядом не было Цымбалюк-Романовской: о чем Грачевский попросил перед последним вздохом
11:48
Президент Боливии заявил о намерении привиться российской вакциной от коронавируса
11:40
Звездные дети "Ералаша": кто стал известным благодаря тележурналу Бориса Грачевского
11:39
"Подчиняется шакалью": Михаил Ефремов в колонии столкнулся с шантажом
11:38
"Похотливый старый еврей": Рынска плюнула в мертвого Грачевского
11:26
В Росспотребнадзоре анонсировали регистрацию третьей вакцины от коронавируса в России
11:17
Экономиста Илларионова уволили из Института Катона после слов о штурме Капитолия
11:15
Разработчики "Спутника V" оценили опасность американской вакцины от Pfizer
11:08
Коронавирус в России: за сутки выявили 24,7 тысячи новых случаев
11:01
"Я поражен": Винокур убит известием о смерти Грачевского
10:55
Муцениеце чувствовала себя второсортной рядом с Прилучным: Не заслуживаю быть рядом с таким мужчиной
10:36
Россиян предупредили о подорожании тарифов на мобильную связь
10:30
Тихий ужас: обнародовано предсмертное фото Грачевского под аппаратом из реанимации
10:29
"Готов был всем помогать": Ярмольник о смерти Грачевского
10:27
В Госдуме отвергли "компромисс" по Крыму: Оставьте полуостров в покое
10:21
"Смеялись, шутили, планировали": Киркорова пришибло известием о смерти Грачевского
09:52
Не переживет этого: От дочери скрывают смерть Бориса Грачевского
09:50
Эксперт по опасным инфекциям оценил вероятность новой волны коронавируса весной
09:49
"Обнимались, целовались": Поплавская призналась в близости с Грачевским после его кончины
09:29
"Мы наконец-то счастливы стали!": бывшая жена обратилась к мертвому Грачевскому
09:28
"Ты жив": раздавленная смертью Грачевского молодая вдова почернела от горя
09:15
"Ходить чмом в пуховичке": Собчак оскорбила россиян
08:50
Байдену предрекли импичмент вскоре после ухода Трампа
08:31
Стали известны последние слова Грачевского перед смертью
08:29
Что убило Грачевского: названа причина смерти
06:51
Коронавирус: последние новости на сегодня, 15 января 2021 года
04:39
Быстро помириться не получится: вражда Прилучного и Муцениеце затянется на годы
02:19
Звезда "Титаника" подверглась жесткой травле: Будто все время находилась под лупой
00:04
Гороскоп на сегодня, 15 января 2021 года
00:00
Дома, квартиры и капитал: Борис Грачевский оставил шикарное наследство
23:51
Закон бумеранга: молодая пассия обвела Алибасова вокруг пальца
23:25
О чем Борис Грачевский успел рассказать перед смертью
22:59
Срочно: умер отец "Ералаша" Борис Грачевский
21:57
Уехавшие из страны Утяшева и Воля нашлись в пустыне
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Близкий друг Фриске вскрыл подноготную Шепелева: Говорить о порядочности не приходится
Одной ногой в могиле: стало известно о состоянии иссыхающей Королевой
Эксперт Абзалов: Байден покончит с многовекторностью Лукашенко
"Сын нужен только ради Жанниных денег": отец Фриске втоптал в грязь пронырливого Шепелева
"Людей преследуют и унижают": Тихановская попросила Литву ввести санкции против Белорусских предприятий
"Может вскоре забрать к себе!": появлению призрака Джигарханяна дома у Виталины нашлось объяснение
Сериалы
Козловский довел до мурашек неожиданным появлением

Козловский довел до мурашек неожиданным появлением

Данила Козловский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Данила Козловский снялся в зарубежном проекте. Зрители оценили работу российского актера в сериале "Викинги".
прочитано 119 раз

Интернет-видеосервис Amazon prime начал трансляцию второй части шестого сезона канадо-ирландского исторического телешоу. Не так давно на экраны вышли свежие эпизоды части.

ПО ТЕМЕ

Едва стоит на ногах: в Сети появилось фото девчонки Козловского

Известная актриса о романе с Козловским: Хорошо целуется

Викинги – 6 сезон (сериал)

 Данила Валерьевич Козловский

Данила Валерьевич Козловский Актер

В сериале "Викинги" сыграл российский актер Данила Козловский. Он исполнил роль князя Олега.

По словам Козловского, он очень благодарен создателям проекта в частности Майклу Херсту за возможность стать частью картины. На съемках "Викингов" Данила получил отличный опыт. На площадке артиста поддерживали коллеги по цеху. Над теленовеллой работала команда профессионалов, считает Козловский.

"Это было чрезвычайно интересное время", – резюмировал артист в личном микроблоге.

Поклонники сериала уже отреагировали на съемки Козловского в "Викингах". Появление российской звезды в зарубежной ленте для многих стало неожиданностью. Актерскую игру Данилы в основном хвалили. Он отлично вписался в образ князя.

"Я фанат данного сериала с первой серии, и когда услышал, что Вы будете играть в финальном сезоне, то скептически отнесся к этому… Но с первой серии с вашим участием, я поразился, насколько органично Вы вписались в данный сериал, и как круто сыграли своего персонажа Мурашки и гордость за Вас!!! Спасибо за вещего Олега (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Я тоже фанат сериала, но не знала, что Данила в финальном сезоне. Вот, сижу в мурашках тоже, интересно посмотреть теперь", – рассуждают поклонники Данилы Козловского.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Автор: 15 января 2021, 13:52 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ходченкова пришла к Козловскому с декольте до пупа

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко о санкциях Запада против Белоруссии: Нас душили и будут душить
Байдену предрекли импичмент вскоре после ухода Трампа
В Госдуме отвергли "компромисс" по Крыму: Оставьте полуостров в покое
Импичмента не будет: главный республиканец США искусно защитил Трампа

Шоу-бизнес

"Как же так...": Ольга Орлова раздавлена жуткой новостью
Жаль, что рядом не было Цымбалюк-Романовской: о чем Грачевский попросил перед последним вздохом
Звездные дети "Ералаша": кто стал известным благодаря тележурналу Бориса Грачевского
"Похотливый старый еврей": Рынска плюнула в мертвого Грачевского

Проишествия

Убивший аспирантку историк Соколов решил обжаловать приговор
"Я с ребенком взаперти": просившая о спасении жительница горящего дома в Екатеринбурге погибла с дочерью
Вскрылись подробности жуткого убийства хореографа в Москве
Семья умершей подруги стримера Reeflay не может устроить похороны

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

Жаль, что рядом не было Цымбалюк-Романовской: о чем Грачевский попросил перед последним вздохом

Создатель "Ералаша" хотел простых веще
Шоу-бизнес

"Вообще не платят": артисту "Уральских пельменей" пришлось стать лесником

Работа доставляет ему удовольствие

Шоу-бизнес

"Нет слов": Галкин разбит огромным горем

Артист скорбит по умершему Грачевскому
Шоу-бизнес

Дважды разведенная сестра Фриске показала нового избранника: Подумала, что Жанна и Шепелев

Девушка светится от счастья

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 15 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 14 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 13 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 12 января 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Будем драться без правил": Плющенко принял вызов хореографа Тутберидзе на дуэль
Рукоблудника Дзюбу предложили выдвинуть в президенты России
Тарасова отказалась признавать Плющенко тренером после скандала с особняками
"Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+