Козловский довел до мурашек неожиданным появлением

Интернет-видеосервис Amazon prime начал трансляцию второй части шестого сезона канадо-ирландского исторического телешоу. Не так давно на экраны вышли свежие эпизоды части.
В сериале "Викинги" сыграл российский актер Данила Козловский. Он исполнил роль князя Олега.
По словам Козловского, он очень благодарен создателям проекта в частности Майклу Херсту за возможность стать частью картины. На съемках "Викингов" Данила получил отличный опыт. На площадке артиста поддерживали коллеги по цеху. Над теленовеллой работала команда профессионалов, считает Козловский.
"Это было чрезвычайно интересное время", – резюмировал артист в личном микроблоге.
Поклонники сериала уже отреагировали на съемки Козловского в "Викингах". Появление российской звезды в зарубежной ленте для многих стало неожиданностью. Актерскую игру Данилы в основном хвалили. Он отлично вписался в образ князя.
"Я фанат данного сериала с первой серии, и когда услышал, что Вы будете играть в финальном сезоне, то скептически отнесся к этому… Но с первой серии с вашим участием, я поразился, насколько органично Вы вписались в данный сериал, и как круто сыграли своего персонажа Мурашки и гордость за Вас!!! Спасибо за вещего Олега (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Я тоже фанат сериала, но не знала, что Данила в финальном сезоне. Вот, сижу в мурашках тоже, интересно посмотреть теперь", – рассуждают поклонники Данилы Козловского.
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