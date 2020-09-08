"Умолял, досаждал и ныл годами": звезда сериала "Сверхъестественное" выклянчила символ шоу

Исполнитель роли Дина Винчестера получит от продюсеров сериала "Сверхъестественное" ценный подарок. Актер Дженсен Эклс много лет выпрашивал презент.

В ноябре 2020 года на экраны выйдет заключительная часть ленты о борцах с нечистью братьях Винчестерах. Картина радовала зрителей целых 15 лет.

В Ванкувере уже снимаются последние эпизоды сериала "Сверхъестественное". Творческий коллектив теленовеллы переживает из-за грядущего расставания.

Больше всех из-за окончания съемок огорчен актер Дженсен Эклс. Ранее артист со слезами на глазах рассказал, что получил сценарий финальной серии "Сверхъестественного". Увидев на последней странице слово "Конец" артист отреагировал очень эмоционально.

Дженсен Эклс захотел забрать что-нибудь с площадки на память. По словам артиста, с первого дня съемок он положил глаз на культовую "Импалу". Актер грезит о ней уже 15 лет. Эклс признался, что его мечта вот-вот сбудется, и он увезет "детку" домой. Продюсеры решили подарить машину Дженсену.

"Я умолял, досаждал и ныл годами, выпрашивая ее. И, да, мне позволят сделать это", – высказалась звезда сериала "Сверхъестественное".

Напомним, автомобиль Chevrolet Impala 1967 года является практически символом проекта. По сюжету на ней путешествуют главные герои шоу. Персонаж Дженсена, Дин, страстно любит свою машину и нежно зовет ее "детка".

Отметим, что другая звезда сериала "Сверхъестественное" Джаред Падалеки тоже не уйдет с пустыми руками. Артист собирается увезти с собой несколько безделушек из реквизита. Что именно заберет исполнитель роли Сэма Винчестера, пока неизвестно.