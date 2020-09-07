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"150 тысяч рублей": звезда сериала "Фитнес" рассказала о ежемесячных тратах

Татьяна Храмова. Фото: пресс-служба
Звезда сериала "Фитнес" назвала сумму, которую она тратит в месяц. Татьяна Храмова подчеркнула, что может жить "по-разному".
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По словам артистки, в месяц ее семья, состоящая из трех человек, расходует примерно 150 тысяч рублей. В эту сумму не входят крупные покупки и путешествия.

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"Это оплата жилья, питания, няня иногда, какие-то бытовые вещи, необходимая одежда и бензин", – рассказала звезда сериала "Фитнес".

В ситкоме Татьяна Храмова играет тренера Полину. За время съемок теленовеллы, а снято уже четыре сезона, актриса успела найти мужа и стать мамой. Во время работы над второй частью картины Татьяна была беременна. Уже через два месяца после родов Храмова начала работать над третьим сезоном "Фитнеса". Ребенка знаменитость брала с собой на съемки.

Напомним, ранее Ляйсан Утяшева сообщила, что могла бы прожить на 50 тысяч рублей. Звезда спорта считает, что на эту сумму существовала бы "комфортно".

Заявление гимнастки раскритиковал продюсер Иосиф Пригожин. Музыкальный деятель признался, что в месяц ему требуется не менее полутора-двух миллионов рублей. Знаменитость отметила, что содержит большую семью, пожилую мать. Иосиф также платит за аренду офиса и инвестирует в новые проекты. Тем временем, актер Никита Джигурда рассказал, что в месяц ему хватит лишь 30 тысяч.

Автор: 7 сентября 2020, 15:42 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник

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