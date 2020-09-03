"Какая красавица!": Анна Снаткина показала дочь от известного шоумена

Звезда сериала "Татьянин день" проводила дочь в первый класс. Наследница Анны Снаткиной растет настоящей красавицей.

Актриса отечественных теленовелл счастлива в браке с актером и шоуменом Виктором Васильевым. Знаменитости поженились в октябре 2012 года. На момент бракосочетания Анна Снаткина уже носила под сердцем ребенка. В апреле 2013 года актриса подарила мужу дочь. Девочку пара назвала Вероника.

Анна Снаткина редко публикует фото наследницы в соцсетях, однако на днях сделала исключение. Дело в том, что дочь знаменитости пошла в первый класс. Звезда сериалов запечатлела чадо за партой. Вероника тянет руку вверх. Поза ребенка и выражение лица выдают нетерпение.

"Первоклассное фото! Доченька, в добрый путь!"– подписала кадр Анна Снаткина.

Подписчики артистки, которые, наконец, смогли рассмотреть Веронику, от публикации пришли в восторг. Пользователи Сети сделали вывод, что девочка унаследовала черты лица от папы. Ребенка осыпали комплиментами.

"Какая красавица, умничка и милашка!!! Вероничка, удачи тебе на новом этапе жизни. ❤️Радуй семью своими успехами в учебе. Анечка и Виктор, поздравляю Вас!!!!!(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ой, какая большая у вас уже доченька, красавица, умница вся в маму и папу. Желаю удачи, успехов в учебе, отличного настроения, радости, веселья Веронике😍❤️💘💖😘😊", "Ох, какая красивая!", "Какая красавица!" – рассуждают поклонники Анны Снаткиной.