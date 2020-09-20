В семье звезды сериала "Всегда говори "всегда" случилась трагедия

Об утрате актриса рассказала только спустя девять дней после смерти папы. 45-летняя Татьяна Абрамова поведала о случившемся в соцсетях. Знаменитость опубликовала архивные фото родителя.
Абрамова поблагодарила отца и призналась ему в любви. Звезда сериала "Всегда говори "всегда" отметила, что папа не забывает их на том свете и даже прислал радугу. "Красивую, широкую, радостную, как была его жизнь", – заметила Татьяна.
Отметим, что Абрамова родилась в Тюмени. Отец будущей актрисы был нефтяником, а мама учителем химии и биологии.
Подписчики выразили соболезнования актрисе сериала "Всегда говори "всегда". Татьяне оставили множество теплых сообщений.
В сложный период Татьяну Абрамову поддерживает муж, коллега по цеху Юрий Беляев. Артисты в браке уже около шести лет. Сегодня актриса более востребована в профессии, нежели ее избранник. Беляев уже вышел на пенсию.
У Татьяны Абрамовой есть двое детей от прошлых отношений. Актриса была замужем за оператором Сергеем Кулишенко. В этих отношениях знаменитость не была счастлива. Звезда фильма "Всегда говори "всегда" подарила первому супругу сыновей – Ивана и Александра. Брак Абрамовой и Кулишенко распался, когда один из детей пары заболел раком.
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