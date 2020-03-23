Знаменитая актриса на всю страну объявила об обмане Валерии

Актриса Татьяна Абрамова стала очередной звездной гостьей шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Зашла речь о певице Валерии.

Татьяна Абрамова получила известность благодаря съемкам в сериалах, хотя, по признанию актрисы, она мечтала о песенной карьере и даже познакомилась с Аллой Пугачевой. А еще в свое время Татьяна попала в группу "Форум".

Когда ей не было и 20 лет, Абрамова оказалась на конкурсе "Утренняя звезда". По правилам к участию в проекте допускаются исполнители от 15 до 22 лет. Как рассказала актриса, на "Утренней звезде", ее поставили в пару с другой девушкой. Звали ее Валерия. "Я вижу, что девушка – уже взрослая тетечка, а мне 15 лет", – отметила Татьяна Абрамова.

Действительно, на тот момент Валерии было 23 года. Она не проходила по возрасту, но ради того, чтобы ее заметили, решилась на обман. Татьяна Абрамова вспомнила, как эту ситуацию обсуждал с ее композитором тогдашний муж Валерии, продюсер Александр Шульгин. Он пояснил: участие в конкурсе "Утренняя звезда" – это последний шанс "зацепиться на телевидении и показать себя".

К слову, недавно Валерия начала сотрудничать с новым продюсером. На протяжении многих лет она находилась под крылом собственного мужа Иосифа Пригожина, но теперь стала работать с Максимом Фадеевым. Они уже побывали в студии, где записали хит. "Даже не знаю, как описать свои чувства. Вчера все было от начала и до конца очень душевно, тепло и невероятно талантливо", – призналась певица Валерия.