Разгневанная Снигирь вылила кувшин воды на головы прохожих

Звезда сериала "Хороший человек" часто подвергается нападкам недоброжелателей. Юлия Снигирь на злопыхателей внимания старается не обращать. Впрочем, знаменитость не считает себя идеалом и примером для подражания.

По словам Снигирь, в соцсетях ей частенько пишут гадости. В большинстве случаев негатив связан со скандальной историей, участницей которой актриса стала несколько лет назад. Напомним, ради Юлии Снигирь актер Евгений Цыганов ушел из семьи.

"Люди по умолчанию решили, что у него "осталось семь голодных и раздетых детей", – сказала звезда сериала "Хороший человек".

Снигирь отметила, что сама любит посплетничать. Часто знаменитость критикует работу коллег по цеху, правда, делает это без злорадства. Откровенно плохой фильм может вызвать у Юлии смех, но она никогда не радуется чужим провалам.

Артистка отметила, что не является примером добродетели. Порой она не может сдержать гнев.

"Меня жутко раздражают звуки под окнами, особенно вечером... Я и полицию вызывала, и кувшин с водой на людей выливала", – поведала звезда, а после выразила надежду, что из-за этих слов не станет казаться психически нездоровой.

В общении Снигирь может быть слишком резкой. В стремлении вывести собеседника на чистую воду Юлия иногда переходит границы. Часто актриса жалеет о таком своем поведении и пытается себя перевоспитать.

Звезда сериала "Хороший человек" отметила, что ей не хватает терпения. Знаменитость часто форсирует события. Также Юлия Снигирь считает себя излишне любопытной.