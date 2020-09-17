Разгневанная Снигирь вылила кувшин воды на головы прохожих

По словам Снигирь, в соцсетях ей частенько пишут гадости. В большинстве случаев негатив связан со скандальной историей, участницей которой актриса стала несколько лет назад. Напомним, ради Юлии Снигирь актер Евгений Цыганов ушел из семьи.
"Люди по умолчанию решили, что у него "осталось семь голодных и раздетых детей", – сказала звезда сериала "Хороший человек".
Снигирь отметила, что сама любит посплетничать. Часто знаменитость критикует работу коллег по цеху, правда, делает это без злорадства. Откровенно плохой фильм может вызвать у Юлии смех, но она никогда не радуется чужим провалам.
Артистка отметила, что не является примером добродетели. Порой она не может сдержать гнев.
"Меня жутко раздражают звуки под окнами, особенно вечером... Я и полицию вызывала, и кувшин с водой на людей выливала", – поведала звезда, а после выразила надежду, что из-за этих слов не станет казаться психически нездоровой.
В общении Снигирь может быть слишком резкой. В стремлении вывести собеседника на чистую воду Юлия иногда переходит границы. Часто актриса жалеет о таком своем поведении и пытается себя перевоспитать.
Звезда сериала "Хороший человек" отметила, что ей не хватает терпения. Знаменитость часто форсирует события. Также Юлия Снигирь считает себя излишне любопытной.
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