Дженсен Эклс расчувствовался из-за сценария финального эпизода сериала "Сверхъестественное"

В свежем ролике артист сообщил, что уже 4 сентября творческий коллектив картины приступит к производству 327 эпизода, который будет заключительным. Дженсен Эклс уже получил сценарий к финальной серии.
Звезда сериала "Сверхъестественное" с сожалением отметила, что ранее в конце текста всегда стояла фраза "Продолжение следует", однако на этот раз на последней странице указано только одно слово… Дженсен Эклс продемонстрировал на камеру лист сценария, на котором написано "Конец".
Говоря о финале сериала "Сверхъестественное" актер едва сдерживал эмоции. Эклс чуть не расплакался от переполнявших его чувств.
Напомним, сейчас Дженсен Эклс и его экранный брат Джаред Падалеки находятся в Ванкувере. Артисты снимаются в финальных эпизодах сериала "Сверхъестественное". Ранее телеканал The CW сообщил, что заключительные серии 15 части теленовеллы увидят свет уже осенью. Премьера 14-го эпизода назначена на 8 октября. Финал теленовеллы состоится 19 ноября.
Добавим, картина о братьях Винчестерах по задумке продюсеров должна была закончиться еще минувшей весной. Однако создатели были вынуждены заморозить работу над теленовеллой из-за пандемии. Поклонники смогли увидеть только 13 из 20 серий 15 сезона.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Сколько надо зарабатывать в Москве ?
где купить одежду ?
Накипело
Говорят, если с папкой <цензура>. У. Й в одну и ту же дырку пихать, никогда не вырастешь