Дженсен Эклс расчувствовался из-за сценария финального эпизода сериала "Сверхъестественное"

Дженсен Эклс расстроен из-за того, что проект, подаривший ему мировую славу, подошел к концу. Актер записал видео, которым растрогал фанатов сериала "Сверхъестественное".

В свежем ролике артист сообщил, что уже 4 сентября творческий коллектив картины приступит к производству 327 эпизода, который будет заключительным. Дженсен Эклс уже получил сценарий к финальной серии.

Звезда сериала "Сверхъестественное" с сожалением отметила, что ранее в конце текста всегда стояла фраза "Продолжение следует", однако на этот раз на последней странице указано только одно слово… Дженсен Эклс продемонстрировал на камеру лист сценария, на котором написано "Конец".

Говоря о финале сериала "Сверхъестественное" актер едва сдерживал эмоции. Эклс чуть не расплакался от переполнявших его чувств.

Напомним, сейчас Дженсен Эклс и его экранный брат Джаред Падалеки находятся в Ванкувере. Артисты снимаются в финальных эпизодах сериала "Сверхъестественное". Ранее телеканал The CW сообщил, что заключительные серии 15 части теленовеллы увидят свет уже осенью. Премьера 14-го эпизода назначена на 8 октября. Финал теленовеллы состоится 19 ноября.

Добавим, картина о братьях Винчестерах по задумке продюсеров должна была закончиться еще минувшей весной. Однако создатели были вынуждены заморозить работу над теленовеллой из-за пандемии. Поклонники смогли увидеть только 13 из 20 серий 15 сезона.