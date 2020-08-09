"Забрать – как игрушку": актриса соблазнила Павла Прилучного на съемках

Героиня Агнии, избалованная московская барышня, должна была соблазнить Прилучного по сценарию. Тогда, сыгравший полюбившегося в киноленте подполковника ФСБ Сергея Звягинцева, актер даже не мог себе представить, к чемуприведет очередная главная роль.
Девушка, которую сыграла Агния Кузнецова, родилась в богатой семье и никогда ни в чем себе не отказывала. Неудивительно, что вспыльчивый характер героя Павла Прилучного с первого взгляда покорил ее.
"У нее есть ощущение некой вседозволенности. Это просто привычка – получать все, что хочется. Она хочет его забрать – как игрушку", – напомнила о съемочном процессе Агния.
Сама же актриса добавила, что обожает играть подобные роли. Для Кузнецовой перевоплощение в девочку-оторву всегда было интересным экспериментом. Подобные героини, по ее словам, привлекательны и обольстительны.
Вот и Павел Прилучный не смог устоять перед шармом артистки. Новое амплуа Агнии сразило звезду. Тогда актер впервые задумался о романе на съемочной площадке, но вовремя остановился.
Напомним, сериал "Желтый глаз тигра" вышел в свет в 2018 году. Многосерийная кинокартина повествует о реальных событиях, произошедших в Калининграде. Во времена "лихих девяностых" на территории города происходили многочисленные махинации, связанные с незаконной добычей янтаря.
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