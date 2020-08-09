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Сериалы

"Забрать – как игрушку": актриса соблазнила Павла Прилучного на съемках

Павел Прилучный. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Агния Кузнецова до сих пор вспоминает, как она впервые познакомилась с Павлом Прилучным. По словам актрисы, им был предначертан роман на съемках сериала "Желтый глаз тигра".

Продолжение: Прилучный оправдал оказавшегося в любовном треугольнике героя сериала "Желтый глаз тигра"
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Героиня Агнии, избалованная московская барышня, должна была соблазнить Прилучного по сценарию. Тогда, сыгравший полюбившегося в киноленте подполковника ФСБ Сергея Звягинцева, актер даже не мог себе представить, к чемуприведет очередная главная роль.

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 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Девушка, которую сыграла Агния Кузнецова, родилась в богатой семье и никогда ни в чем себе не отказывала. Неудивительно, что вспыльчивый характер героя Павла Прилучного с первого взгляда покорил ее.

"У нее есть ощущение некой вседозволенности. Это просто привычка – получать все, что хочется. Она хочет его забрать – как игрушку", – напомнила о съемочном процессе Агния.

Сама же актриса добавила, что обожает играть подобные роли. Для Кузнецовой перевоплощение в девочку-оторву всегда было интересным экспериментом. Подобные героини, по ее словам, привлекательны и обольстительны.

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Публикация от Агния Кузнецова-official (@agniakyza)

Вот и Павел Прилучный не смог устоять перед шармом артистки. Новое амплуа Агнии сразило звезду. Тогда актер впервые задумался о романе на съемочной площадке, но вовремя остановился.

Напомним, сериал "Желтый глаз тигра" вышел в свет в 2018 году. Многосерийная кинокартина повествует о реальных событиях, произошедших в Калининграде. Во времена "лихих девяностых" на территории города происходили многочисленные махинации, связанные с незаконной добычей янтаря.

Автор: 9 августа 2020, 14:18 Источник: Собеседник.RU ✓ Надежный источник
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