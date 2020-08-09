Сбежавший из России актер Романович ради денег вернулся в сериал "Ольга"

Сергей Романович после принятия ислама и переезда в Турцию все же решил сняться в кино. Актер сделал это ради заработка.

Известие о возвращении Сергея Романовича в полюбившийся многим сериал "Ольга" на ТНТ взорвала Сеть. Поклонники соскучились по актеру. К тому же, продюсеры давно уговаривали звезду вновь принять участие в съемках.

В этот раз Сергей Романович согласился. Оно и понятно, ведь бизнес знаменитости прогорел, а накоплений надолго не хватило. Артист согласился лишь на несколько эпизодов в фильме. В третьем сезоне его герой пытается вернуться в семью, но там уже все укомплектовано, поэтому он уходит.

Напомним, сменив религию, жену и место жительства, Сергей Романович активно занялся проповедью через "Инстаграм". Артист не употребляет алкоголь. По имеющейся информации, он проживает в Турции.

Напомним, Сергей Романович сыграл в комедийном сериале "Ольга" гопника Андрюху. По сюжету, в семье Терентьевых всем верховодит харизматичная мать – Ольга. Она очень переживает за близких и пытается наладить отношения между родственниками. Герой Сергея Романовича влюблен в дочь главной героини Аню, которую играет Ксения Суркова. У них рождается ребенок.



Как писали "Дни.ру", в исламу православный Сергей Романович пришел через друга. Он стал изучать эту религию и вскоре твердо решил стать мусульманином.